Zona Bianca/ Anticipazioni 29 maggio e ospiti: Al Bano Carrisi e Vincenzo De Luca

Zona Bianca, la puntata di oggi 29 maggio 2022: le anticipazioni

Torna nella prima serata di oggi, domenica 29 maggio 2022, l’appuntamento con Zona Bianca, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Giuseppe Brindisi. Tanti i temi al centro della nuova puntata che si interrogherà su alcuni argomenti caldi del momento: dalla situazione in Ucraina al Reddito di cittadinanza. Il giornalista e padrone di casa lo farà insieme a svariati ospiti che interverranno in studio ed in collegamento e con i quali interagirà nel corso della serata odierna.

Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Zona Bianca, in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi 29 maggio, a partire dalle ore 21.20 circa, si torna a parlare della delicata situazione in Ucraina che vede l’Italia ancora divisa sull’invio di armi nel Paese che da mesi è sotto l’attacco della Russia. Sarà data voce ai pacifisti e vedremo in merito quale è il parere degli ospiti del programma, tra politici, opinionisti e giornalisti sia russi che ucraini pronti ad interrogarsi sul tema ed a fornire la propria personale visione.

Al Bano e il governatore De Luca tra gli ospiti di Zona Bianca

Durante la nuova puntata di Zona Bianca di oggi 29 maggio, sarà dedicato un ampio focus anche al mondo del lavoro e nello specifico alla carenza di lavoratori stagionali. Un argomento che qualche giorno fa aveva affrontato anche Al Bano Carrisi, il quale sarà tra gli ospiti della serata odierna per dire la sua. Il cantante pugliese di recente si era scagliato contro il Reddito di cittadinanza, “reo” a suo dire di non fargli trovare lavoratori per la sia tenuta a Cellino San Marco dove produce olio e vino. Si parlerà dunque del sussidio verso il quale sono scese in campo anche alcune forze politiche che hanno chiesto il referendum per procedere alla sua abolizione.

La serata all’insegna di Zona Bianca procederà poi con altro casi dell’attualità di cui si è dibattuto nell’ultima settimana, come il “caso Blanco” che aprirà la strada al tema delle molestie subite dagli uomini ed il processo ormai diventato a tutti gli effetti mediatico e che vede protagonisti l’attore di Hollywood Jonny Depp e la sua ex Amber Heard. Sul piano degli ospiti, oltre ad Al Bano Carrisi è stata annunciata anche la presenza di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania.











