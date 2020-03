Zona rossa Coronavirus, cos’è e come si vive/ Obblighi e divieti: vademecum misure

Il governo valuta di estendere la “zona rossa” in Lombardia, e più in generale nel Nord, per contenere il Coronavirus. Ma cosa vuol dire esattamente? Quali sono le precauzioni e gli obblighi/divieti da rispettare? È importante fare chiarezza. Con la locuzione “zona rossa” si intende un’area soggetta ad un alto rischio, in questo caso di carattere sanitario. Una volta istituita, è vietato accedere o allontanarsi nei comuni che ne fanno parte, inoltre c’è la sospensione di eventi e manifestazioni. La “zona rossa” attuale comprende i seguenti comuni: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. Non solo vige il divieto di accesso e allontanamento dal territorio comunale, ma i musei sono chiusi, è sospesa l’attività dei pubblici uffici, fatta eccezione per i servizi essenziali. Sono sospesi concorsi, c’è la chiusura di tutte le attività commerciali (tranne quelle di pubblica utilità), la sospensione dei servizi di trasporto e delle attività delle imprese, fatta eccezione per quelle che erogano i servizi essenziali.

ZONA ROSSA PER CORONAVIRUS, OBBLIGHI E DIVIETI

Il governo ha predisposto delle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus nei Comuni della “zona rossa”. Non solo sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche, anche le cerimonie religiose, ma anche la partecipazione ad attività ludiche e sportive, i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (e questo vuol dire scuole chiuse, anche Università). È sospesa la frequenza delle attività scolastiche, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari. Così come vengono sospesi i viaggi di istruzione in Italia o all’estero. Inoltre, c’è l’interdizione delle fermate dei mezzi pubblici e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e persone (tranne quelle di prima necessità e fatte salve eventuali deroghe). Per accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per acquistare beni di prima necessità bisogna indossare dispositivi di protezione individuale o adottare misure particolari di cautela che sono individuate dall’Asl competente. Il prefetto, però, può individuare delle misure per garantire l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari, oltre che le attività connesse al ciclo biologico di piante e animali che non sono differibili. Clicca qui per le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia ai cittadini della zona rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA