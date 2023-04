Zuccheri aggiunti: “Provocano infarti e ictus”/ “Limitare assunzione a 6 cucchiaini”

L’assunzione di troppi zuccheri, soprattutto quelli “liberi” cioè aggiunti ai prodotti alimentari e alle bevande contribuisce allo sviluppo di malattie cardiovascolari aumentando il rischio di infarto e ictus. La consueta revisione delle linee guida sul consumo di zuccheri aggiunti pubblicata sul British Medical Journal conferma i dati di alcuni studi e rinnova le raccomandazioni sulle quantità massime per evitare patologie gravi. Gli studi condotti fino ad oggi hanno dimostrato la sottile linea tra benefici e danni che esiste quando la quantità di zucchero introdotto nella dieta quotidiana supera il limite consigliato.

Dieta Mind, che cos'è?/ Contrasta demenza e Alzheimer: ecco cibi ammessi e vietati

Ad elevate dosi infatti l’assunzione diventa dannosa con conseguenze che si ripercuotono sull’organismo generando patologie più o meno gravi. Queste vanno dal diabete, all’aumento della pressione sanguigna fino ad arrivare a danni cadriovascolari che comportano alti rischi di infarto. Le nuove ricerche effettuate su pazienti in tutto il mondo, soprattutto nelle zone dove è maggiormente diffuso il consumo di carboidrati e bevande dolci, hanno inoltre evidenziato una maggiore incidenza anche di altre malattie come cancro al pancreas, alla mammella alla prostata e danni alle strutture ossee. Si è reso necessario quindi pubblicare un rapporto di revisione, rinnovando le raccomandazioni e i limiti quotidiani.

Bollettino Covid Italia 14 aprile/ Dati settimana: Pavia, primo caso variante Arturo

Consumo di zuccheri e rischio malattie, i consigli dell’OMS

I consigli dei medici e dei ricercatori che hanno condotto negli anni studi sulla correlazione tra consumo di zuccheri aggiunti e sviluppo di malattie, si basano su dati scientifici e raccomandano una quantità massima da aggiungere ai cibi oltre che il limite di bevande dolcificate che è meglio non superare per evitare rischi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ed il World Cancer Research hanno stabilito che non bisognerebbe superare i 6 cucchiaini al giorno e non assumere più di una bevanda dolce a settimana, massimo da 355 ml.

MONITORAGGIO ISS, CALO RT 0.97/ Report Covid 14 aprile: incidenza su, ricoveri 4,2%

Questo comprende lo zucchero bianco, quello grezzo ma anche il fruttosio. Inoltre, l’OMS ha anche consigliato di cambiare progressivamente i regimi alimentari nei bambini, per non esporli a rischio obesità e future condizioni cardiovascolari irreversibili, affermando che “È urgentemente necessaria una combinazione di una diffusa educazione sanitaria pubblica e di politiche adeguate a livello globale“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA