Zucchero/ Il nuovo brano D.O.C. un successo che il Coronavirus non può fermare

Il cantante Zucchero sarà uno degli artisti che prenderà parte al Concerto del Primo Maggio, che andrà in onda su Rai 3 e Radio 2, in un’edizione completamente rinnovata nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo intero. La kermesse non si terrà in Piazza San Giovanni a Roma, ma all’Auditorium Parco della Musica e in altri palchi allestiti in tutta Italia. Il cantante si esibirà in brani tratti dal suo lavoro discografico D.O.C. L’album doveva essere al centro di un tour mondiale, che è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria. Da D.O.C. sono stati tratti diversi singoli, tra cui “Freedom”, “Spirito nel buio” e l’ultimo lanciato ad aprile “La canzone che se ne va”, che rappresenta una canzone di speranza e un invito ad affrontare la situazione attuale con fiducia.

Zucchero, il suo impegno per l’emergenza Coronavirus

Zucchero, proprio per raccogliere fondi, il 18 aprile, insieme ad Andrea Bocelli per l’Italia, ha preso parte a One World: Together at Home, evento mondiale diretto ad aiutare l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro il Coronavirus. Lo show trasmesso in tutto il mondo, ha visto la partecipazione di artisti internazionali, tra cui: Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney e Stevie Wonder. Inoltre, il 22 aprile, Zucchero, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Earth Day, ha cantato al centro della Piazza del Colosseo deserta, il brano “Canto la vita”, nato in collaborazione con Bono Vox, che ha eseguito una versione in inglese tra le mura domestiche. Recentemente ha partecipato a diversi importanti concerti di beneficenza, come quello tenutosi a Londra, il Music For The Marsden, organizzato dalla Royal Marsden Cancer Charity. Unico artista italiano, si è esibito insieme a Paul Young e ha dichiarato che il suo nome è stato fatto da Elton John.

Protagonista di Topolino e…

Zucchero è stato il protagonista del numero di Topolino, uscito in edicola l’1 aprile, che gli ha dedicato la copertina e un’intervista, oltre ad una tavola di fumetti dove interpreta SugarDuck a Paperopoli. Autore di brani che sono rimasti nella storia della musica italiana, come “Donne”, “Misere” e “Baila”, il cantautore emiliano, il cui vero nome è Adelmo Fornaciari, è tra gli artisti più amati non solo Italia ma anche all’estero, dove vanta amicizie con Eric Clapton, Bono degli U2 e Sting. Per quanto riguarda la vita privata ha tre figli, Alice e Irene, nate dal primo matrimonio e Adelmo Blue, avuto dall’attuale moglie Francesca Mozer, con cui vive in una fattoria ecologica a Pontremoli, un piccolo paese in provincia di Massa Carrara.

