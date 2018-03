Diretta Formula 1/ Streaming video SKY gara live: vincitore e podio (Gp Australia 2018)

Diretta Formula 1 F1 gara Gp Australia 2018 Melbourne live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio. La Ferrari sfida le Mercedes (oggi 25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: i piloti Ferrari

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Melbourne si corre il Gran Premio d'Australia 2018 sul circuito di Albert Park, che come da tradizione ormai consolidata ospita il primo appuntamento del Mondiale 2018 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Melbourne). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 7.10 italiane, le 16.10 locali, dal momento che fra l'Italia e la città australiana ci sono ben nove ore di fuso orario (occhio pure al cambio dell’ora nella notte italiana): sarà la prima volta della partenza non all’ora esatta ma con uno scivolamento di 10 minuti, fatto al quale ci dovremo abituare quest’anno. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che dal 1996 fa parte del Circus e dunque a dire il vero è ormai perfettamente nota agli addetti ai lavori e anche agli appassionati: la gara si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.303 metri, per un totale di 307,574 km e 16 curve che caratterizzano questo circuito. Fra le novità del 2018, diventeranno tre le zone in cui sarà possibile utilizzare il Drs: il rettilineo del traguardo, il tratto compreso fra le curve 2 e 3 e quello fra le curve 12 e 13.

GP AUSTRALIA, DIRETTA LIVE

LA GARA DI FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E IN TV IN CHIARO

La gara del Gran Premio d’Australia 2018 sarà trasmessa in tempo reale esclusivamente su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per il sesto anno consecutivo detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire la gara come già tutte le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per oggi, l'appuntamento con la differita del Gran Premio d'Australia su Tv8, canale numero 8 del telecomando, sarà alle ore 21.00. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

GP AUSTRALIA 2018: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Il Gran Premio d’Australia avrà un favorito d’obbligo in Lewis Hamilton: non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il campione del Mondo in carica della Formula 1 ha letteralmente dominato le qualifiche disputate ieri a Melbourne. I distacchi parlano chiaro: Hamilton ha rifilato quasi sette decimi agli inseguitori più vicini, o sarebbe meglio dire meno lontani, approfittando anche dell’incidente di cui è rimasto vittima il compagno di squadra Valtteri Bottas, che sfruttando il fatto di avere fra le mani l’altra Mercedes avrebbe potuto provare almeno ad avvicinare Hamilton, invece non ha ottenuto tempi nel Q3. Decima posizione dunque per lui, poi diventata addirittura quindicesima a causa della sostituzione del cambio resasi necessaria a causa dell’incidente: destino più diverso per le due Mercedes non poteva esserci. La Ferrari è lontana, ma tira almeno un sospiro di sollievo: Maranello infatti ha preceduto le Red Bull, confermandosi prima alternativa alle Mercedes. Bene in particolare Kimi Raikkonen, che si è preso la soddisfazione di precedere Sebastian Vettel, sia pure per pochi millesimi, conquistando la seconda posizione davanti al compagno di squadra. Quarto Max Verstappen (in vista nuove scintille alla partenza?), penalizzato di tre posizioni Daniel Ricciardo (che sarà dunque ottavo), va segnalata la terza fila tutta Haas-Ferrari: complimenti alla scuderia americana e ai suoi piloti Kevin Magnussen e Romain Grosjean, che si candidano a una gara da protagonisti.

LE NOVITA’ DELLA NUOVA STAGIONE DELLA FORMULA 1

All’inizio di un nuovo Mondiale, è giusto anche ricordare cosa cambia nella Formula 1 di quest’anno. Abbiamo già accennato ad alcuni cambiamenti come quelli relativi all’orario di partenza e al numero di zone in cui poter utilizzare il Drs (almeno in Australia), si è parlato molto anche della sparizione delle cosiddette ‘ombrelline’, ma è chiaro che sono altre le novità sostanziali. La prima è l’introduzione dell’Halo, sistema di sicurezza che a dire il vero fa molto discutere: fra i possibili effetti collaterali c’è il rischio che possa limitare la visibilità dei piloti, tanto che sulla griglia di partenza è stata collocata una seconda fila di semafori per evitare problemi al momento del via del Gran Premio da parte di piloti che avessero difficoltà a vedere i semafori ‘classici’. Per quanto riguarda i motori, la grande novità è che ce ne saranno appena tre a disposizione per l’intera stagione e dunque le penalizzazioni scatteranno già dall’utilizzo del quarto esemplare delle varie componenti della power unit: le conseguenze naturalmente le vedremo più avanti nel corso della stagione, di certo l’affidabilità diventerà una variabile sempre più decisiva. Importanti fin da Melbourne saranno invece le gomme: come è noto, le mescole da asciutto sono diventate ben sette (superhard, hard, medium, soft, supersoft, ultrasoft ed hypersoft), con l’introduzione ai due estremi opposti delle superhard e delle hypersoft. Tutte le mescole tra l’altro sono più morbide rispetto a quelle del 2017: la medium di oggi ad esempio è pari alla soft dell’anno scorso, ciò significa che la hypersoft è addirittura due gradi più morbida rispetto a quella che l’anno scorso era la mescola più tenera a disposizione. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe cambiare, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio d’Australia 2018 di Formula 1 sul circuito di Melbourne sta per cominciare…

