ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GENNAIO 2017: SFIDA NEL TRIANGOLO DEL RISO - Una nuova sfida decisamente molto interessante andrà in scena stasera, martedì 17 gennaio 2017, con l’ottava puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: lo chef, questa volta, concentrerà la sua attenzione e i suoi spostamenti su una zona geografica più ampia, che si estende tra la Lombardia e il Piemonte e che viene chiamata il ‘triangolo del riso’ così come la ‘Cina d’Europa’. Tra Pavia, Vercelli e Novara viene coltivato l’80% di riso italiano, grazie anche al Canale Cavour fatto costruire nella seconda metà del 1800 da Camillo Benso conte di Cavour per deviare le acque del Po a Chivasso e portarle fino al Ticino, nel comune di Gallarate (Novara). Il riso ha bisogno di moltissima acqua per crescere bene e questa costruzione ha dato uno spinta in più alle possibilità del territorio. Inutile dire, dunque, che le ricette di risotti, tra tradizione e innovazione, in questa zona fioccano da ogni dove: Alessandro Borghese, con il suo 4 Ristoranti, vedrà ancora quattro locali pronti a scendere in campo, pronti per essere valutati su prezzo, location, menù e servizio. Andiamo a conoscerli più da vicino.

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GENNAIO 2017: I LOCALI IN GARA - Andiamo a scoprire quali saranno le attività pronte a sfidarsi nella nuova puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti in scena stasera, martedì 17 gennaio, presso il ‘triangolo del riso’. Si parte con la Trattoria Paolino a Vercelli, guidata da Paolo: diretto e molto conosciuto nella sua zona, la sua cucina è apprezzata specialmente per i risotti, che prepara da ben 20 anni. All’interno del locale è presente anche un espositore di riso. Ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti si passerà poi ad Acquattata (Semiana, PV): l’attività è gestita da Andreia, brasiliana con origini giapponesi, e dal marito Paolo. L’Aquamatta è un locale moderno, ma allo stesso tempo molto elegante, che sorge all’interno di un vecchio mulino degli anni ’20: secondo la coppia la base fondamentale per cucinare un buon risotto è la materia prima, che naturalmente deve essere di qualità. Andando avanti, c’è anche l’Agriturismo Tenuta Camillo a Bascapè (PV), dove il grande protagonista e Stefano, chiamato da tutto “Il Benzo”. La sua specialità sono le preparazioni salutiste e dopo 4 anni ad Ibiza si è unito al suo amico d’infanzia, Franco, per proporre alcuni piatti che hanno il sapore della tradizione. Infine, in gara su Sky Uno, ci sarà anche Il bianco e l’Augusto, di Vigevano (PV), gestito dai fratelli Andrea e Michele, alla ricerca dell’innovazione del gusto e anche degli ambienti.

© Riproduzione Riservata.