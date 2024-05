Alessandro e Massimiliano Borghese chi sono i figli di Barbara Bouchet/ “E’ sempre stata una mamma presente”

Nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera sarà ospite Barbara Bouchet, nota attrice e icona sexy anni’70. Il sex symbol di origini tedesche ha due figli piuttosto noti al mondo televisivo: Alessandro e Massimiliano Borghese. Il primogenito dell’attrice è un noto chef; la passione per la cucina gli è stata trasmessa dal padre Luigi Borghese.

“A casa non l’ho mai visto nemmeno fare un uovo e quindi io gli ho chiesto da dove venisse la passione. Lui mi ha risposto: ‘Ho imparato da papà, poi quando non c’eri invitavo gli amici e cucinavo per loro, lavando i piatti perché non te ne accorgessi’. Successivamente, lui si è imbarcato su una nave da crociera a pelare patate e ha intrapreso la sua carriera” dichiarava l’attrice. I figli di Barbara Bouchet hanno ereditato entrambi la passione per i fornelli, infatti, anche Massimiliano ha intrapreso una carriera come chef al fianco del fratello nel suo ristornate AB – il lusso della semplicità.

Alessandro e Massimiliano Borghese, figli di Barbara Bouchet e Luigi Borghese, hanno spesso parlato del rapporto con la madre: “È sempre stata presente, ma sono anche stato lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa di Elia, la mia tata storica. Si può dire che sono cresciuto con lei e il marito” dichiarava il primogenito.

Max Borghese, invece, ammetteva di essere piuttosto geloso verso sua madre: “È una brava mamma, ero molto geloso di lei e con i paparazzi mi mettevo davanti per non farle fare le foto”, ha raccontato nel salotto di Domenica Live.

