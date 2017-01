Belen Rodriguez / La showgirl torna al lavoro dopo le vacanze (oggi, 21 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ TORNA AL LAVORO DOPO LE VACANZE (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez si è goduta le vacanze natalizie con la sua famiglia, dove ha coccolato Santiago per tutto il tempo e dove sembra essersi chiarita le idee sui suoi sentimenti per Stefano De Martino e Andrea Iannone. La showgirl argentina sembra però aver finito il periodo di pausa dal lavoro e, appena rientrata a Milano, è stata subito assorbita da mille attività. La prima tappa è stata uno studio fotografico, dove Belen Rodriguez è stata immortalata in delle pose belle e super sensuali che non hanno mancato di ottenere migliaia di like sui social network. La showgirl è tornata dalle vacanze più in forma che mai e non sembra proprio che abbia assimilato il panettone come invece accade alle persone comuni! Forse merito delle lunghe passeggiate in montagna fatte con il piccolo Santiago, oppure grazie alle avventure con Andrea Iannone, che ha guidato la famiglia Rodriguez verso pazzi rally in moto?

BELEN RODRIGUEZ, LA POLEMICA PER IL TERREMOTO (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Come al solito Belen Rodriguez non riesce a mettere una foto sui social network che subito viene bersagliata con delle polemiche. L'ultima riguarda un video che ha messo su Facebook che mostra il suo ultimo shooting fotografico: la showgirl argentina è stata rimproverata di aver ignorato il problema dei terremotati in questi giorni di grande tragedia: "Non mi sembra almeno oggi il momento per pubblicare queste cose...con la gente che sta soffrendo!!!", le scrivono sotto il suo video. C'è chi però difende Belen e fa notare che, qualunque cosa avesse scritto la showgirl, sarebbe stata comunque accusata a causa degli haters che invadono giornalmente il suo profilo. Belen Rodriguez non si cura però di queste cose e non risponde mai alle provocazioni anche se ogni tanto si è levata qualche sassolino dalle scarpe, come quando è stata offesa per aver leccato dalla faccia di Santiago della panna.

