Cast Ballando con le stelle 2024, Belen Rodriguez dà forfait/ Il “no” della showgirl a Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2024 sta già formando il suo cast d’eccellenza per affrontare al meglio la prossima stagione televisiva. Il talent show condotto da Milly Carlucci inizia a ottobre per regalare emozioni uniche fino a dicembre, accompagnando il pubblico per tutto il periodo natalizio.

Ma quale sarà il cast di Ballando con le stelle? Secondo quanto riporta Davide Maggio Belen Rodriguez, nella rosa dei papabili nomi, avrebbe dato forfait all’ultimo. La showgirl argentina, dunque, non parteciperà al programma, mentre Melissa Satta avrebbe concluso al meglio le trattative con la Rai. La bella conduttrice sarà una delle concorrenti della prossima edizione stando alle indiscrezioni. Non confermata, invece, la presenza di Nina Moric che si è rivelato solo un semplice rumor.

Cast Ballando con le stelle 2024: Carlucci conferma l’addio di Peron

Samuel Peron è stato un insegnante di danza per molti anni a Ballando con le stelle, ma il ballerino non parteciperà alla prossima edizione del programma. A confermarlo la stessa Milly Carlucci che, al settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando da noi si è concluso”.

I rumor sull’addio di Peron a Ballando si susseguivano già da mesi; il ballerino ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi compromettendo di fatto la sua presenza nel cast dello show. La conduttrice, infatti, ha sempre espresso la sua volontà di non prendere nel cast persone che avessero partecipato a reality show. Detto fatto, dunque, Peron sembra essere fuori dalle grazie della presentatrice Rai e la conferma è arrivata alcune settimane fa. Intanto, Carlucci si prepara a formare il cast per il prossimo anno che sembra escludere la presenza di Belen Rodriguez e Nina Moric.

