LE TRE ROSE DI EVA 4 / Anticipazioni ottava puntata e news: Alessandro libero e lontano da Aurora

Le tre rose di eva 4, tutte le anticipazioni sull'ottava puntata, che andrà in onda Giovedì prossimo, 21 dicembre 2017, su Canale 5. Grande attesa da parte dei fan.

Le tre rose di Eva 4

ANTICIPAZIONI E RIASSUNTO

Grande attesa da parte dei fan per l'ottava puntata de Le Tre Rose di Eva. L'ultimo episodio, trasmesso ieri sera su Canale 5, è stato particolarmente movimentato e ricco di colpi di scena. Fabio non ha firmato l'accordo per la nuova diga, mentre Elena si è messa in moto per aiutare Alessandro, ancora rinchiuso in cella. Il suo intervento è decisivo per scagionarlo, anche se rischia grosso nell'incontro con Minetti. Per sua fortuna, Antonio l'ha seguita e ha evitato conseguenze gravi per la sua incolumità. Alessandro qundi non ha ucciso Ivan perchè la notte dell'omicidio era alla Radura. Grazie a Elena, Antonio e Fabio, il testimone esce allo scoperto e il personaggio interpretato da Roberto Farnesi torna in libertà. Ad attenderlo all'uscita di prigione trova Aurora, che è in compagnia di Fabio. I due si riavvicineranno nella prossima puntata? Le anticipazioni dell'ottavo episodio sembrano andare in direzione contraria. Non resta che attendere una settimana per avere tutte le risposte.

COSA SUCCEDERÀ? ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA

Alessandro è molto deluso dal comportamento di Aurora e pensa di averla persa definitivamente. Decide quindi di allearsi con Vittorio per impossessarsi di Prima Luce. Anche la donna è molto amareggiata da Alessandro e si avvicina sempre più a Fabio, con cui sembra aver trovato stabilità e sentimento. I due sembrano ben avviati verso una storia d'amore, ma una lettera ricevuta a sorpresa da Aurora rischia di compromettere tutto quanto. Alessandro, intanto, è sempre più determinato a battagliare con la donna, che non si spiega tutto questo cinismo nei suoi confronti. Veronica deve fare i conti con se stessa e ammettere che la sua storia con Edoardo è al capolinea. Ne consegue un addio straziante e senza spiragli. Intanto Fabio ha trovato il modo per incastrare Vittorio, che confesserà l'amara verità. L'uomo mostra il video di Ivan a Fabio, che un po' a sorpresa resta scosso. Insomma la narrazione de Le Tre Rose di Eva sta entrando nel vivo, la prossima puntata si preannuncia imperdibile.

