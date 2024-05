Martina Giovanni eliminata ad Amici 2024?/ Crisi e pianto al serale: il gesto di Maria De Filippi

Martina Giovannini a rischio eliminazione ad Amici 2024 dopo una settimana difficile

Non sono state settimane facili per Martina Giovannini ad Amici 2024. L’allieva di Anna Pettinelli, nelle ultime due puntate, ha prima perso entrambe le compagne di squadra – Lil Jolie e Gaia De Martino – poi si è ritrovata a gareggiare da sola e al ballottaggio per l’eliminazione contro Sofia. Salvatasi per un soffio, Martina torna in gara questa sera, ma come anticipato dalle indiscrezioni web è condannata al ballottaggio eliminatorio nel settimo serale di Amici 2024 contro Mida.

D’altronde Martina ha vissuto momenti difficili anche per altre situazioni vissute in settimana. L’allieva di Anna Pettinelli é ultima nella competizione del circuito canto per il volume di ascolti in streaming sulla piattaforma di Spotify Italia. Ed é ormai risaputo che YouTube e Spotify, tra le piattaforme musicali, siano con i loro dati all’attivo indicatori di popolarità, consensi e successo nell’industria musicale.

Martina finisce in preda ad una crisi, ecco cos’è successo al settimo serale di Amici 2034

L’eliminata provvisoria della prima manche, schierata contro gli altri due eliminati provvisori Dustin Taylor e Mida, é quindi Martina, che finisce in balia dell’amarezza. Tanto che la conduttrice Maria De Filippi, vedendo la concorrente visibilmente rattristata per il rischio corso al ballottaggio eliminatorio finale, le chiede cosa ci sia che non vada. Di tutta risposta la prima eliminata provvisoria ammette che più di tutto a dispiacerle sia il fatto di essere considerata solo come “una bella voce”, “quando non è solo quello”. Un finale di puntata fatto di lacrime e difficoltà per l’allieva, soprattutto per la paura di dove abbandonare definitivamente il serale.











