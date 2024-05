Pagelle 7^ serale Amici 2024/ Sarah la popstar, Mida poliedrico e Martina eliminata: i top e flop

Pagelle Amici 2024, nella settima puntata serale Martina Giovannini è eliminata!

La settima puntata del serale di Amici 2024 ha riservato agli spettatori delle emozioni al cardiopalmo, in particolare con lo scontro di canto tra Martina Giovannini e Mida, nominati al ballottaggio per l’eliminazione, e non potevano quindi mancare le nostre consuete pagelle.

Martina Giovannini apre il rinnovato serale con una cover sulle note di un brano in lingua inglese, Dog days are over, che ne mette in risalto la vocalità e l’elevata estensione vocale. Chiamata a cantare Back to black non riesce a rendere originale la traduzione vocale del messaggio del brano ricordando troppo la versione storica di Amy Winehouse. Diventa la terza eliminata provvisoria al termine della terza manche di sfida dopo Mida e Dustin, e apre il ballottaggio cantando No stress di Marco Mengoni. Una scelta di coraggio, con una ottima interpretazione che non la salva dal vero ballottaggio eliminatorio. Per la prova finale schiera il nuovo singolo sulla fine di una love story, Niente come te: i giudici decisono che è Martina Giovannini l’eliminata, ma la conduttrice di Amici 2024, Maria De Filippi, le anticipa la proposta di un contratto come performer per il musical – Saranno Famosi – con a capo il direttore artistico Luciano Cannito. Resta un punto interrogativo quale futuro canoro potrà avere Martina. Voto: 5.

Mida: risponde alla sfida di Martina Giovannini alla prima manche con una emozionante cover sulle note di Sabbia di Ultimo, dove canta un lato di fragilità di se stesso riscrivendo il testo originale. Chiamato a sfidare Dustin Taylor al guanto di sfida di eccellenza voluto da Alessandra Celentano si riscopre come un interprete romantico in Portami a ballare. Ed é poi il momento della presentazione del suo uovo singolo, Que Pasa, dove il cantautore si candida per il tormentone dell’estate 2024. Ed é con la cover della canzone Cinque giorni che si conferma, poi, come un talento poliedrico, capace di tradurre musicalmente un’emozione indipendentemente dal sentiment, triste o più o meno gioioso. Tra i nominati al ballottaggio provvisorio contro Dustin Taylor e Martina Giovannini schiera una cover intimista sulle note del brano cult “La leva calcistica del ’68“. Non si salva dal rischio e finisce al ballottaggio eliminatorio. Per l’ultima sfida gioca la carta del penultimo singolo Fightclub, ai primi posti tra le canzoni dal più alto volume di streaming nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia: “Tienimi le mani, mentre tutto cade giù”, é l’invito Epic dance pop all’unità e alla solidarietà, e in studio é un tripudio di applausi e cori da stadio dei fan per lui. Mida si salva e Martina Giovannini è eliminata. Voto: il cantautore latin-pop é un finalista annunciato, 10 e lode!

Sarah Toscano: canta “This Is me“, chiamata dalla maestra avversa Anna Pettinelli a sostenere il guanto di sfida contro Martina Giovannini. Ad Amici 2024 si presenta come una voce pop ben promettente, capace di rendersi versatile in vari generi di musica. Sfida Martina con una performance al piano che sorprende la giuria svelando il talento da musicista della cantautrice, in particolare il giudice Cristiano Malgioglio. Chiamata a rivisitare Wrecking ball si impone come la nuova popstar nascente di questa edizione di Amici 2024. Sale quindi la sua quota come candidata al titolo di vincitore alla finale di Amici 2024, per il volume di ascolti totalizzati con Sexy magica su Spotify superando anche Holden: il brano, tra i nuovi singoli di Amici 2024, é il più ascoltato su Spotifay! Lei é la nuova promessa del Pop, voto: 10!

Pagelle Amici 2024, Holden diserta il guanto contro Mida

Holden: al debutto é chiamato ad esibirsi sulle note di Nessuno mi può giudicare, nel guanto di sfida voluto dalla maestra Lorella Cuccarini contro Mida. Ma si fa cogliere impreparato. Holden spiega che non é riuscito a prepararsi in tempo utile, complice anche l’impegno profuso per l’ultimazione del suo EP in cantiere, tanto atteso dal fandom di Amici 2024. Tuttavia i fan lo sostengono, nonostante il punto in gara vada a Mida su decisione dei giudici. La prova successiva lo chiama a presentare per la prima volta sul palco del serale proprio il nuovo pezzo, Randagi, che lo conferma come “il maestro” di canto, con un talento immenso da ingegnere del suono. Il giudice Michele Bravi lo osanna: “Complimenti, é proprio un bel pezzo!”. Nel mezzo della seconda manche sorprende rivisitando vocalmente Just the Way you are di Bruno Mars, ispirato ai miti della musica British. Voto: 8, l’artista osannato dal suo fandom che grida: forza Holden!

Petit: esordisce al serale di Amici 2024 in una performance sulle note di Bella, dove si mostra vocalmente affannato nello staging. Nella seconda prova appare più convincente schierando il nuovo singolo Mammamí, che punterebbe ad imporsi come il pezzo dance-reggae e afrobeat in lingua napoletana dell’estate. Peccato però che il brano presenti una vaga somiglianza ai precedenti singoli già lanciati ad Amici 2024, Che fai e Guaglió. Due terzi dei giudici fanno il tifo sfegatato per lui, si tratta di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. É il finalista annunciato, voluto dai giudici? Voto: 6 e mezzo.

Pagelle Amici 2024, Marisol insidia Dustin…

Marisol Castellanos: al settimo serale di Amici 2024, nella performance più rappresentativa, si esibisce in un assolo sulle note di O forse sei tu di Elisa, che ne mette in risalto linee fisiche e tecniche nel ballo. Tanto che fa ricredere, in positivo sul suo conto, il maestro a lungo avverso al talent di Amici 2024, Emanuel Lo: “finalmente la vedo per com’é davvero, brava!”. Relativamente al circuito del ballo di Amici 2024 ha un solo rivale, Dustin, e può ora sperare di dibentare vincitore della categoria così come vincitore finale di Amici 2024. Voto: si può dare di più, 7 e mezzo.

Dustin Taylor: nella performance di ballo ad Amici 2024, sulle note di Eyes closed, pare essere spento e involuto rispetto alla gloriosa performance della precedente puntata. Se ne accorgono anche i giudici e infatti finisce come primo eliminato provvisorio nel ballottaggio al termine della prima tra le tre manche di sfida previste. Che succede al pupillo di Alessandra Celentano, quando manca poco alla finale di Amici 2024? Nominato al ballottaggio eliminatorio definitivo contro Martina Giovannini e Mida balla un assolo che traduce in movimento il suo sogno di fare del ballo un lavoro. Dustin riesce a salvarsi insieme agli altri promossi che si qualificano tra i semifinalisti all’ottava puntata serale di Amici 2024.











