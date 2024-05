MARTINA O MIDA, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Fuori l’allieva di Anna Pettinelli ma c’è una sorpresa!

Martina è l’eliminato del settimo serale di Amici 2024

Prima di conoscere l’esito della votazione della giuria per l’eliminato del settimo serale di Amici 2024, sia Mida che Martina raccontano le loro emozioni sulla puntata e cosa mancherà loro se dovessero andare via. “Per quanto riguarda le performance, secondo me è andata bene. – ammette Martina – Sento sempre che mi sto sbloccando di più sul palco, quindi questo è positivo per me. Questo è proprio un percorso di crescita artistica ma anche personale, questo posto insegna tanto. Penso di essere cresciuta molto più in questi mesi qui che negli ultimi due anni.”

Alle emozioni del post puntata seguono quelle per l’annuncio di Maria De Filippi: l’eliminato è proprio Martina. Per lei, oltre ad un contratto discografico, c’è anche una bellissima proposta lavorativa: un contratto per lavorare con la compagnia di Luciano Cannito nel musical Fame. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pronostico a favore del cantante di Cuccarini ma…

Mida raggiunge Martina e Dustin al ballottaggio per l’eliminazione alla fine della terza manche del serale di Amici 2024. Non ha avuto scampo contro una Sarah in grande forma, che ha ottenuto grandi complimenti da parte della giuria per tutta la serata. La sua crescita in queste settimane ha colpito molto Michele Bravi in primis, che l’ha infatti elogiata in più occasioni.

Mida finisce dunque a rischio eliminazione dopo una serata durante la quale è comunque riuscito ad esibirsi nel suo nuovo singolo, Que Pasa, cosa della quale si è detto molto felice. Ma rischia davvero l’eliminazione questa sera contro Martina? I pronostici, al momento, ci dicono che è molto difficile che esca lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anche Dustin a rischio ma sul web è polemica!

Puntata ricca di polemiche quella del settimo serale di Amici 2024, soprattutto sugli allievi che finiscono al ballottaggio. La prima è stata Martina, sconfitta dal team dei CuccaLo. Una sconfitta amara, che ha scatenato l’ira e la delusione di Anna Pettinelli, arrivata anche a criticare la giuria. I CuccaLo hanno vinto anche contro Zerbi e Celentano, dunque il secondo allievo a finire in ballottaggio per l’eliminazione è stato Dustin.

Un esito che ha però destato molte critiche sul web. Molti telespettatori hanno infatti ritenuto che a dover finire al ballottaggio dovesse essere Holden, visto il guanto perso a tavolino e le motivazioni da lui esibite. Il cantante è stato invece preferito a Dustin e, dunque, salvato. Possiamo tuttavia anticipare che anche Dustin sarà poi salvato al ballottaggio a fine puntata per l’eliminazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi tra Mida e Martina è l’eliminato del settimo serale di Amici 2024?

Chi è l’eliminato della settima puntata del serale di Amici 2024? Si fa sempre più complicata la sfida dei talenti di Canale 5. A due puntate dalla finale, che dovrebbe tenersi il 18 maggio salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, gli allievi rimasti in gara sono i più forti di questa edizione. Motivo per il quale, arrivare all’eliminato è cosa ardua, anche per la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Anche questa sera si combatteranno tre manche, alla fine delle quali tre allievi finiranno al ballottaggio per l’eliminazione, decisa dalle votazioni della giuria. Visto che la puntata è registrata, conosciamo già i nomi dei due allievi finiti al ballottaggio finale e, dunque, a rischio eliminazione del settimo serale di Amici 2024: Mida e Martina.

Mida e Martina al ballottaggio per l’eliminazione ad Amici 23: chi rischia

Mida e Martina sono i concorrenti di Amici 23 che finiranno in eliminazione nel corso del settimo serale. Si tratta della seconda volta consecutiva al ballottaggio per la cantante della squadra di Anna Pettinelli, che la scorsa settimana è stata preferita a Sofia e salvata dalla giuria. Prima volta in eliminazione, invece, per Mida, che pur avendo sfiorato il ballottaggio in altre occasione, è stato poi sempre salvato per primo dalla giuria.

Le anticipazioni di SuperGuidaTv hanno rivelato che, oltre a Martina e Mida, a finire in ballottaggio è stato anche Dustin. alla fine della sfida a tre, che anticipa la fine della puntata del serale, la giuria ha deciso di salvare proprio il ballerino di Alessandra Celentano (che, d’altronde, si gioca la vittoria della categoria danza con Marisol). Chi rischia, dunque, di essere eliminato ad Amici 2024?

Martina eliminata al settimo serale di Amici 2024? Il pronostico

I pronostici sull’eliminato del settimo serale di Amici 23 appaiono abbastanza chiari e danno per (quasi) certa l’eliminazione di Martina. I motivi non mancano: la cantante è finita per la seconda volta consecutiva al ballottaggio per l’eliminato, cosa che rende chiara l’idea che la giuria si è fatta della ragazza. D’altronde, Martina ha vissuto un calo al serale nelle ultime puntate, riuscendo a conquistare pochi punti dopo un inizio invece di sole vittorie.

Martina è, inoltre, finita anche all’ultimo posto di tutte le classifiche fatte, nelle ultime settimane, degli ultimi nuovi singoli dei cantanti di Amici 2024. L’allieva ha inoltre ricevuto critiche per il suo brano ‘poco moderno’, e dunque non proprio convincente, dagli esponenti delle radio. Insomma, indizi non proprio incoraggianti, che portano a dare come certa la sua eliminazione. D’altronde Mida, pur essendo calato nel rendimento del serale nelle ultime puntate, mantiene ottimi ascolti per i suoi singoli. Questo potrebbe bastare a battere Martina.











