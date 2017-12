PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 26 dicembre 2017 : calo per Cancro, Capricorno e Gemelli

Oroscopo di Santo Stefano, oggi 26 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox. Stelle interessanti per il Leone, problemi e calo per Cancro, Capricorno e Gemelli in questa giornata.

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 26 DICEMBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare da vicino uno per uno i segni zodiacali dall'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Partiamo da Ariete e Sagittario. La Luna oggi passa nel segno dell'Ariete e forma un attrito con il Sole. Oggi c'è una grande voglia di dire tutto quello che si pensa; soprattutto se a Natale ci sono state delle piccole controversie e dei piccoli contenziosi in famiglia. Si è caustici con le parole: attenzione a non mettersi contro qualcuno. In amore se una persona ha stancato, bisogna reagire con un modo di fare un po' stizzoso. Giornate un po' nervose: si deve affrontare un carico di lavoro che dà molta ansia. Luna in ottimo aspetto a Mercurio per il Sagittario. Buone idee, buone intuizioni. Ritorni di fiamma ed idee vincenti. Solo a Capodanno ci si sentirà un po' spaesati perché non si è ancora deciso dove stare e se lo si è deciso non si è convinti che ci si divertirà.

PROBLEMI PER GEMELLI, CANCRO E CAPRICORNO: SEGNI IN CALO

Ora è il momento di passare ai segni in calo per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 26 dicembre 2017. Il Capricorno sta attraversando un momento di grande stanchezza, senza riuscire ad affrontare le cose come si vorrebbe. E' un momento in cui si devono mettere a posto delle questioni di lavoro che hanno creato in precedenza complicazioni. Da gennaio arriverà un grande rilancio, ma per il momento le cose non stanno andando molto bene. Il Cancro deve assolutamente evitare di entrare in contrasto con le altre persone, litigando. Spesso però c'è qualcosa di cui ridire, rischiando di trovare però sempre qualcuno che ostacola i progetti. I Gemelli sono pigri e rischiano in questa giornata di vivere alcune complicazioni, con le vie d'uscita che appaiono tutte sbarrate. Per alcuni sarà il momento di trovare degli accordi per ripartire da zero dopo che ci sono stati dei problemi.

STELLE IMPORTANTI PER IL LEONE: TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 dicembre 2017, parte dai segni zodiacali da considerarsi top e flop. Il Sagittario vede una Luna in ottimo aspetto a Mercurio che regala buone intuizioni che però devono essere messi in pratica. Attenzione ai ritorni di fiamma che possono portare a qualche complicazione da non poco. Il Capodanno invece porterà a perdere un po' le coordinate. Attrito tra Luna e Sole nel segno dell'Ariete che vuole dire quello che pensa soprattutto se viene da qualche battibecco di troppo. Attenzione però ad esagerare. Il Toro vede Saturno entrare nel segno e questo sicuramente regalerà un biennio di grande importanza che può portare a delle soddisfazioni non da poco. Stelle importanti per il Leone che sembra pronto a vivere una giornata interessante. La Vergine ha vissuto invece un Natale non tanto facile, ma l'arrivo di Venere potrebbe favorire gli incontri e magari regalare a qualcuno anche l'amore che si aspetta da molto tempo.

