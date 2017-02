NUNZIA/ Video C'è posta per te, la madre di Christian chiude la busta: “li ho cresciuti come se fossero figli miei”. Maria de Filippi sconcertata

CHRISTIAN, VIDEO C'E' POSTA PER TE. IL DUBBIO IN UNA FRASE DELLA MADRE NUNZIA: "LI HO CRESCIUTI COME FOSSERO FIGLI MIEI" (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Lacrime e pianti a C'è posta per te: non è una novità, ma la puntata di ieri ha alzato il livello di pathos anche per uno dei colossi del sabato sera, targato Maria De Filippi. Al centro storie difficili, che spesso parlano di abbandoni. Come quella di Christian, un ragazzo appena 20enne che è stato abbandonato dalla madre tre anni fa. Un solo sms in cui Nunzia, accompagnata in studio dal nuovo marito Giovanni, ha raccomandato al figlio di occuparsi della sorellina Caterina, all'epoca appena 16enne. Non si capacita Christian di come la madre sia scomparsa nel nulla e pensa al peggio, ma Maria sembra intuire qualcosa ed ipotizza infatti che l'evento sia collegato ad un uomo. Pochi minuti per realizzare la verità, ma la voglia di riabbracciare la madre non si spengono nel ragazzo, con il volto rigato dalle lacrime. Nemmeno quando la madre ha affermato di non volere più nulla a che fare con nessuno dei suoi figli o della propria famiglia. Nemmeno quando Nunzia, freddamente, ha guardato le foto dei figli in anni non sospetti, quando era ancora con loro ed era tutto "normale". Nemmeno quando Nunzia ha voluto chiudere la busta. Christian non si è fermato di fronte a nulla, gli occhi pieni di quell'amore che è capace di superare in un momento solo rabbia e dolore, perché hai fame. Fame di una figura basilare che ti è stata strappata via, senza un perché, senza un motivo valido che possa dare un po' di pace. Clicca qui per rivedere la storia di Christian a C'è posta per te.

CHRISTIAN, VIDEO C'E' POSTA PER TE. IL DUBBIO IN UNA FRASE DELLA MADRE NUNZIA: "LI HO CRESCIUTI COME FOSSERO FIGLI MIEI" (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Inevitabile che il pubblico televisivo s'infiammi di fronte ad una delle storie forse più tragiche di quest'edizione di C'è posta per te. Soprattutto per via di una frase che Nunzia, destinataria della busta, afferma ambiguamente "li ho cresciuti come se fossero figli miei". Sui social scatta immediatamente la caccia al DNA, gli utenti iniziano a chiedere con numerosi tweet che venga fatta luce su questo particolare che, inaspettatamente, ha lasciato perplessa la stessa Maria De Filippi. Non sono realmente suoi figli? Dietro le pieghe di parole non dette il dramma di una famiglia che esiste - forse - solo sulla carta. Di genitori lontani dai figli, e di quest'ultimi che si ritrovano ad essere padri e madri di chi ha dato loro la vita. Intanto il web insorge, anche se alla fine Nunzia ha accettato di aprire la busta, purché non ci sia alcun contatto con il primo marito o con i suoi stessi genitori. Si sprecano gli epiteti con cui viene definita Nunzia e la situazione in generale, mentre la schiera di sostenitori di Christian continua ad ingrossarsi: "Witty Tv aiutaci, vogliamo sostenere Christian"; "Stasera verrà assegnato il premio genitore dell'anno"; "Se non l'ha denunciata lui, questa la denuncio io". In difesa del protagonista anche Rudy Zerbi, che ha commentato con un tweet infuocato, a dimostrazione di come questa triste storia abbia provocato sentimenti forti nel pubblico televisivo e che spesso provochi reazioni eclatanti. Clicca qui per vedere il post di Rudy Zerbi.

