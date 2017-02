AMICI 16 / Ed. 2017, Anticipazioni e news verso il serale: Vittoria contro la Celentano “è cattivissima” ma la rete difende l’allieva (27 febbraio)

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS VERSO IL SERALE: VITTORIA DOPO LO SCONTRO CON LA CELENTANO, ECCO CHI LA DIFENDE (OGGI, 27 FEBBRAIO) - Durante il corso della puntata speciale di sabato 25 febbraio 2017, nella scuola di Amici 16 si sono tracciate le prime dinamiche del serale, la parte più importante del programma che aprirà i battenti dal prossimo 25 marzo su Canale 5. Dopo la vittoria dei “Senza Piani”, alcuni allievi della squadra si sono presentati di fronte la commissione per attendere il responso dei professori. Ad aprire le danze ci ha pensato Thomas che però è stato immediatamente “bloccato” dal “no” di Carlo Di Francesco che affermava di avere altre preferenze in vista dell’imminente serale. Dopo Thomas è stato il turno della danza con Vittoria e, dopo la sua esibizione, anche in questo caso il “no” di Alessandra Celentano ha riaperto la polemica sul suo potenziale sovrappeso. La ragazza in lacrime ha affermato che la prof era “cattivissima”. Ma il confronto in studio è andato avanti per molto tempo. Sul web quindi, è ripartita la polemica e, poco dopo la messa in onda della puntata speciale, anche la modella curvy ed influencer Elisa D’Ospina ha detto la sua tramite un lungo stato su Facebook. La formosa modella inizialmente ha raccontato la sua esperienza personale: “Cara Celentano, quando ho iniziato a far danza io ero una ragazzina di 4 anni che già era troppo. Troppo alta e troppo formosa. Ho trovato delle insegnanti che mi han fatto amare così tanto la danza che ancora oggi per me musica e movimento del corpo sono vita”, successivamente ha spostato l’argomento su Vittoria: “Oggi vedere una ragazza che è dentro una scuola importante come quella di #Amici16 venir derisa per la sua fisicità giudicata da lei in "sovrappeso" mi ha fatto capire quanta strada ci sia ancora da fare”. L’influencer ha affermato che Vittoria non è in sovrappeso ma possiede solo una importante struttura fisica tonica: “Vittoria non vuole far danza classica, quindi perché accanirsi su caratteristiche fisiche di un'alunna che da settembre riceve commenti sulla sua fisicità ma nella vita vuole semplicemente ballare? Non capisco perché una trasmissione così debba dare dei messaggi pessimi a una generazione che è già fin troppo vittima di stereotipi di magrezza e ossessioni fisiche”. Di seguito la modella curvy ha lanciato un ultimo messaggio a Vittoria: “Vittoria balla e continua a ballare. La tenacia nella vita è tutto e anche se non andrai alla Scala di Milano vedrai che se il talento c'è avrai un palcoscenico adatto a te”. Cliccate qui per leggere il suo stato per intero e tutti i commenti a seguire.

