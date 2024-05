Amici 2024, Petit: la sorpresa della mamma é commovente/ “Grazie per tutto quello che mi stai dando…”

Il rinnovato appuntamento del daytime di Amici 2024 che precede la puntata finale del talent vede Petit protagonista di una emozionante sorpresa che chiamato nello studio, riceve l’inaspettato rvm della madre. Nel videomessaggio, poco prima di palesarsi fisicamente in studio, la donna rivolge al figlio cantautore delle parole intrise d’amore e stima in particolare per le soddisfazioni che lui riesce a donarle con l’impegno profuso nel talent show, dove ha appena conseguito il rilascio del primo album Ep, omonimo.

Petit riceve una sorpresa inaspettata dalla madre di origini francesi, prima della finale di Amici 2024

“Ti ho portato nove mesi in grembo -fa sapere la donna al figlio finalista in corsa ad Amici 2024-, sei sempre stato tranquillo e amorevole per tutti e una persona importante per te é stata nonna Miriam “. Petit proprio non riesce a contenere l’emozione al ricordo della compianta nonna, che era solita accontentarlo con le ricette culinarie a sua richiesta, come la carne impanata. Con nonna Miriam lui instaurava fin da piccolo un legame profondo e unico, soprattutto dal momento che l’allora baby Petit cresceva con i genitori spesso assenti per impegni di lavoro.

Non a caso la morte della nonna per Petit é stato un momento a dir poco drammatico, venendo a mancare per lui la figura familiare onnipresente all’ordine del giorno e non mancano le lacrime travolgenti condivise con la madre, per Petit, al momento della ospitata attesa in studio della donna.

Il ringraziamento della madre al figlio finalista commuove i fan di Amici 2024

Un abbraccio interminabile ricongiunge quindi il giovane talento in corsa ad Amici 2024 con la madre che cade in un fiume di pianto di gioia. “Grazie per tutto quello che mi stai dando”, sussurra la madre al finalista che canta ispirandosi al fenomeno della cultura multietnica di Napoli mischiata alla contaminazione francese come le origini della nonna materna defunta Miriam.

E com’era prevedibile che accadesse intanto il momento della reunion familiare fa incetta di interazioni social commosse degli utenti nel web. Nel frattempo durante il daytime vengono chiamati tutti i sei finalisti per determinare il miglior guanto prof che si sia disputato tra gli insegnanti durante le puntate del serale di Amici 2024. Al termine delle votazioni il vincitore risulta essere il Medley ispirato al fenomeno global di Barbie the movie, sceneggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi!











