L’acchiappatalenti 2024, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: nuovi artisti per lo show di Milly Carlucci

L’acchiappatalenti, anticipazioni e diretta seconda puntata 17 maggio 2024

Dopo aver raccolto 2.667.000 spettatori pari al 17.2% di share con la prima puntata, oggi, venerdì 17 maggio 2024, in prima serata su Raiuno, torna in onda L’Acchiappatalenti, il nuovo show di Milly Carlucci che, anche in questa seconda puntata, andrà a caccia di artisti e talenti in diverse discipline. La prima puntata non ha convinto totalmente il pubblico esponendo lo show ad una serie di critiche a cui la stessa Milly Carlucci ha deciso di rispondere sui social. Nonostante tutto, però, la Rai punta tutto su Milly Carlucci e la squadra de L’Acchiappatalenti con cui, anche questa sera, torna a sfidare Terra amara, l’amatissima soap opera turca trasmessa da canale 5.

In questa seconda puntata, sul palco de L’Acchiappatalenti, arriveranno grandi artisti che, con un video di presentazione e una breve esibizione di 15 secondi, proveranno a strappare la fiducia dei talenti scout che dovranno scommettere, quasi ad occhi chiusi, sul loro talento. Solo dopo la scelta dei talent scout, tutti i concorrenti, potranno esibirsi con l’intera performance.

I concorrenti de L’Acchiappatalenti

Nel corso della seconda puntata de L’Acchiappatalenti, davanti ai talent scout che sono Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara, si esibiranno cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere e provenienti da ogni parte nel mondo. Nel corso della prima puntata, ha trionfato Antonio Vaglica, che Wanda Nara ha sostituito con il concorrente selezionato originariamente (Mathias Jaime) e che ha conquistato così il passaggio alla finalissima di sabato 8 giugno.

Questa sera, i talent scout saranno chiamati a scegliere altri concorrenti nel corso della prima panche della seconda puntata. Nella seconda manche, invece, potranno scegliere di sostituire il concorrente inizialmente scelto con un altro talento. A giudicare tutte le performance stilando, poi, una classifica, sarà la giuria composta da Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Determinante, però, per la scelta del vincitore, è il voto del pubblico.

Come vedere in diretta streaming L’Acchiappatalenti

L’appuntamento con il divertimento e il talento degli artisti protagonisti della seconda puntata de L’Acchiappatalenti è per questa sera. Per vedere lo show in diretta televisiva basta sintonizzarsi su Raiuno, dalle 21.30, al termine di Affari Tuoi. Con Raiplay, invece, è possibile seguire la puntata in diretta streaming, ma anche rivedere il primo appuntamento o le singole esibizioni dei concorrenti, i veri protagonisti dello show,











