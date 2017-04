UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 26 aprile: Niko e Beatrice finalmente felici ma...

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 APRILE: PROBLEMI PER NIKO E BEATRICE? - Nella puntate di Un posto al sole di questa sera tutto sembrerà andare per il meglio per Niko, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Un nuovo studio legale sarà interessato a collaborare con lui mentre la sua relazione con Beatrice sarà finalmente ufficiale, anche se la coppia sarà consapevole dei possibili ostacoli che dovrà affrontare. Ed infatti una persona non gradirà affatto questo amore, preparandosi a mettere loro i bastoni tra le ruote: si tratterà di Susanna, da tempo innamorata di Niko. o di Enriquez, che non vorrà perdere la sua amante?

Giulia sarà preoccupata per le possibili ripercussioni della telefonata di Vintariello nella vita di Angela e Franco, proprio nel momento in cui la coppia avrà superato la loro crisi. Per questo penserà ad una soluzione alternativa per evitare nuove ripercussioni. L'attenzione di Roberto sarà ancora rivolta alla vita di pendolare di Serena che toglierà tempo e attenzioni a Filippo e alla piccola Irene. Metterà i bastoni tra le ruote anche a questa coppia o sarà in grado di aiutarli?

