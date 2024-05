Wilma De Angelis gossip e curiosità/ La morte del compagno Gianni e gli ‘acciacchi’ dell’età: “Sono crollata”

Wilma De Angelis popolare cantante e conduttrice italiana è stata sposata con Gianni, il compagno che per tanti anni le è stata a fianco giorno per giorno. In un’intervista a Verissimo, De Angelis ricordava il marito: “Era la mia totale compagnia. Ci siamo conosciuti nel 1994, io avevo già 64 anni e lui 54, perché aveva 10 anni meno di me. Ci siamo fatti tanta compagnia, tanta comprensione, ci siamo aiutati in tutti i sensi“.

La conduttrice non si è mai sposata, e non ha mai avuto figli; ha avuto dieci anni di relazione con Little Tony prima di incontrare il compagno di una vita, morto alcuni anni fa: “Gianni era vedovo, con un figlio, e allora abbiamo deciso di vivere in case separate, ma in realtà siamo stati sempre insieme volendoci un sacco di bene“.

Wilma De Angelis: “Sono stata una donna fortunata”

Wilma De Angelis si è raccontata a lungo nel corso di un’intervista rilasciata a iltimone.org, dove ha parlato degli inevitabili acciacchi dell’età: “Sono stata una donna molto fortunata, il Padre Eterno mi ha dato tanto, tutto quello che desideravo avere, e anche ciò che mi è servito per far star bene le persone che mi sono state vicine.”

E ancora: “Adesso purtroppo – e questa cosa mi dispiace molto – sono un po’ crollata fisicamente, ma ho un sacco di anni! E anche di questo devo ringraziare il Padre Eterno, perché ho novantatré anni! Cosa posso pretendere di più alla mia età?”. La carriera dell’artista milanese, infatti, inizia negli anni’40 quando era ancora molto giovane: “ Ho vinto un concorso a tredici anni – e allora significava essere ancora bambini –: mi esibivo con le calzettine e il fiocco in testa!”. Nonostante l’età De Angelis gode di un buono stato di salute ma da bambina ha avuto un problema polmonare: “Perché non avevo avuto la necessaria alimentazione durante la guerra” ha raccontato la cantante.

