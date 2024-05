Primo eliminato finale Amici 2024, chi è?/ Rischia Dustin contro Marisol, Mida alle strette

Dustin Taylor sarà il primo eliminato della finale di Amici 2024? Il pronostico

Chi sarà il primo eliminato nel corso della finale di Amici 2024? Questa sera, 18 maggio, l’edizione giunge al termine con la proclamazione di un vincitore che non è così scontato da pronosticare. Più facile invece sembrerebbe il pronostico sul primo eliminato, soprattutto se si valuta la possibilità che la sfida iniziale della finale di Amici 2024 si quella di ballo. In questo caso sarebbero Dustin Taylor e Marisol Castellanos a scontrarsi per primi, il che porterebbe anche alla proclamazione del vincitore di categoria danza.

Amici 23 Serale 2024, Finale/ Diretta, eliminati e vincitore: Marisol e Petit all'ultimo scontro? Lei sogna…

Alla luce del percorso fatto finora e della crescita che le è stata riconosciuta anche dalla giuria del serale di Amici 23, potrebbe essere Marisol la vincitrice. Il che renderebbe Dustin il primo eliminato della finale. Minori, secondo gli attuali pronostici, sono le possibilità che sia il ballerino australiano a vincere e, dunque, che sia Marisol la prima eliminata.

Premi finale Amici 2024, quali sono e vincitori/ Spunta lo spoiler su Holden: "Ecco cosa vincerà"

Perché Mida rischia di essere il primo eliminato nella finale di Amici 2024

Presupponendo che al pubblico non verrà negata la finale di ballo, va di conseguenza che l’altra possibile sfida iniziale di Amici 2024 sia di canto. In quel caso potrebbe essere Mida a dare il via alle danze, sfidando colui che da sempre ritiene il suo primo competitor: Holden. L’allievo di Lorella Cuccarini non ha mai negato di sentire forte la sfida con l’allievo di Rudy Zerbi e di volersi confrontare in un faccia a faccia diretto con lui, ritenendolo anche molto forte. Motivo per il quale, se fosse Mida a scegliere, chiamerebbe in sfida Holden.

Finalisti di Amici 2024: Mida, Sarah, Dustin e Holden si sbilanciano a Verissimo/ "Ecco per chi tifiamo"

In quel caso, poche sarebbero per lui le possibilità di vittoria. Pur avendo ottenuto grandi consensi per i suoi singoli, Mida, nelle classifiche stilate dal pubblico, non ha mai superato Holden. Questo metro di giudizio ci porta a credere che potrebbe essere lui il primo eliminato della finale di Amici 2024, qualora fosse sua la prima sfida della puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA