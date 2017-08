L’isola delle coppie/ Su Italia 1 il film diretto da Peter Billingsley (24 agosto)

L'Isola delle Coppie su Italia 1

L'isola delle coppie (il titolo del film in lingua originale è Couples Retreat) è una pellicola comica del 2009 diretta da Peter Billingsley. Il film andrà in onda giovedì 24 agosto alle 23.00, su Italia Uno. La sceneggiatura del film è stata ideata da Jon Favreau e Vince Vaughn, che compongono anche il cast attoriale assieme a Jean Reno e Kristen Bell. Jon Favreau, sceneggiatore e protagonista del film, è un noto attore comico americano protagonista di diverse commedie, come Due single a nozze, Delivery Man e Tutti insieme inevitabilmente.

LA TRAMA

La coppia formata da Jason e Cynthia è ormai prossima alla separazione. Il motivo della crisi è legata al fatto che in due non possono avere figli. I due riescono a convincere 3 coppie a partire alla volta di un isola, denominata con il curioso nomignolo di Eden, con l'intento di trascorrere sette giorni in pieno relax. Lo staff dell'isola è specializzato nella gestione delle crisi sentimentali. Almeno in apparenza, le tre coppie che accompagnano Jason e Cynthia appaiono solide e ben assortite. Ma la realtà dei fatti si dimostrerà molto diversa. Ogni coppia ha seri problemi di convivenza. Arrivati sull'isola scoprono poi che il trattamento anti crisi coniugale è obbligatorio e non possono rinunciarvi.

Grazie alla grande professionalità di Marcel, il gestore del villaggio, riescono finalmente a riconoscere i loro problemi. Dopo o primi giorni però la situazione interna alle coppie inizia a cambiare. Trudy decide di abbandonare l'Eden e trasferirsi sull'isola dei single, mentre Jason e Chyntia litigano fin da subito. Nel finale la terapia di coppia dell'Eden produce i suoi frutti. Jason e Chyntia si riappacificano e decidono di ricostruire il loro rapporto. Shane scopre invece di non essere pronto per instaurare una relazione duratura con una donna molto più giovane di lui e, casualmente, incontra sull'isola proprio la sua ex moglie, arrivata sull'isola per cercare di riconquistarlo. Anche le altre due coppie riescono a risolvere i loro problemi ed a capire di essere persi l'uno dell'altro.

