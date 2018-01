Rovazzi, Nunziante e "Il vegetale"/ Debuttano al cinema, Checco Zalone lo "boccia"

Fabio Rovazzi e Gennaro Nunziante debuttano al cinema con il film commedia Il vegetale. Per il regista barese si tratta del primo film senza Checco Zalone.

13 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Fabio Rovazzi

Giovedì 18 gennaio 2018 fa breccia nelle sale cinematografiche il film Il vegetale. Una brillante commedia diretta dal regista Gennaro Nunziante ed interpretata da Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti e Ninni Brischetta. È la storia di un neolaureato definito dal proprio intransigente padre un incapace vegetale, alla strenua ricerca di un posto di lavoro che possa garantirgli un futuro in una Milano sempre più metropoli globalizzata. Un film particolarmente atteso anche perché bagna l’esordio cinematografico del giovane youtuber Fabio Rovazzi al fianco del navigato Gennaro Nunziante che negli ultimi anni ha monopolizzato il cinema italiano con incassi milionari dei suoi film con Checco Zalone. Come ha avuto modo di spiegare lo stesso Rovazzi nell’intervista rilasciata al quotidiana La Stampa, questa pellicola affronta una tematica seria e quanto mai attuale: “Il film affronta tematiche molto importanti e ha il pregio di non vedere la mia generazione come si fa troppo spesso. Il messaggio è rimboccarsi le maniche se si vuole ottenete qualcosa. Il modello di realizzazione che c’è oggi è sbagliato e mette da parte il garbo e l’onestà dei rapporto umani”. L’artista ha anche sottolineato come, a differenza di quanto fatto in passato, lui ha voluto fare un film raccontando una generazione di cui lui stesso è parte integrante: “Solitamente si fanno film parlando di generazioni che non si conoscono. Volevo ribaltare questo concetto con una generazione che si racconta in prima persona, vedere le cose con il loro sguardo. Quella che è saltata oggi è la gentilezza, una cosa che pesa molto sui rapporti”.

GENNARO NUNZIANTE: "IL VEGETALE", LA PRIMA REGIA SENZA CHECCO ZALONE

Fa specie vedere Gennaro Nunziante uscire ai botteghini con un nuovo film che non veda Checco Zalone come protagonista. Una novità che ha dato adito a dietrologie di vario genere che sono state spazzate via dal diretto interessato durante un’intervista rilasciata all’HuffingtonPost: “Quando ho iniziato a fare i film con Zalone eravamo amici, adesso siamo fratelli e quello che si dice sui giornali o in tv mi fa male, perché tutti i fatti professionali e i film sono al di là del nostro rapporto. La nostra fratellanza è totale e rimarrà per sempre. Se Zalone ha visto il film? Certo, e ha pure commentato: 'non ci sono io? Allora fa cagare'.”. Nunziante ha anche spiegato perché ha scelto Rovazzi come protagonista: “Ho scelto Rovazzi come protagonista perché volevo che fosse uno di loro a raccontare questa generazione, cercando di evidenziare quel bisogno che abbiamo tutti noi di educazione e riflessioni gentili. Veniamo da generazioni che hanno 'vegetato' ai danni dello Stato perché si sono mangiati tutto, mentre quella dei ventenni non potrà più farlo”.

