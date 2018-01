AMICI 17, ed. 2018 / Il provvedimento contro Nicolas, Filippo, Vittorio e Biondo e le prime polemiche

Il provvedimento preso ad Amici 17 da Maria De Filippi nei riguardi di tutti gli allievi, che aiuteranno i netturbini a ripulire le strade di Roma, ha provocato polemiche.

15 gennaio 2018 Fabio Morasca

Il provvedimento contro Nicolas, Filippo, Vittorio e Biondo (Sito Ufficiale)

Il daytime di Amici 17, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione, ricomincerà ad andare in onda su Real Time da lunedì 15 gennaio 2018, dopo lo speciale del sabato, il primo del 2018, durante il quale è successo il "terremoto" riguardante quattro allievi della classe di quest'anno. Come già sappiamo, infatti, i ballerini Nicolas, Filippo, Vittorio e il rapper Biondo sono stati temporanemente sospesi dalla scuola per ripetute e gravi violazioni del regolamento. I quattro allievi, per rientrare nella scuola, dovranno superare una serie di prove che i professori hanno preannunciato che saranno molto dure. Sempre durante la puntata speciale del sabato, Maria De Filippi ha annunciato un provvedimento d'eccezione per tutta la classe e, non solo, quindi, per i quattro allievi temporaneamente sospesi. L'intera classe di Amici si dedicherà a lavori socialmente utili per la città di Roma.

LA POLEMICA DI VALERIO MAGRELLI

Virginia Raggi, sindaco di Roma del Movimento 5 Stelle, ha già accolto l'invito di Maria De Filippi con il seguente comunicato ufficiale: "Aspettiamo volentieri i ragazzi di Amici, questa città dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio!". Gli allievi di Amici, quindi, affiancheranno i netturbini di Roma nel ripulire le strade della Capitale durante la notte. Quest'idea della conduttrice che, come già scritto, è un provvedimento mai adottato prima nella lunga storia del talent show, ha già provocato le prime polemiche. Questo è il pensiero a grande linee di Valerio Magrelli pubblicato dal sito de La Repubblica: "Sarebbe questa, secondo Maria De Filippi, la peggiore sanzione immaginabile. Quando si dice lo stereotipo! Ormai Roma-Pattume-Raggi rappresenta una specie di verità trinitaria. Ma davvero la nostra città è diventata di colpo così sporca? E prima?".

I MOTIVI ALLA BASE DELLA DECISIONE DI MARIA DE FILIPPI

Il pensiero di Valerio Magrelli è un punto di vista interessante dal quale porre le basi per una discussione o uno scambio di opinioni. Alla base dell'idea della conduttrice, però, potrebbe esserci anche altro. Il fatto che Amici 17 regali ai suoi protagonisti una popolarità di dimensioni notevoli (che soltanto in pochissimi casi, però, si protrae a lungo nel tempo) e il fatto che alcuni degli allievi protagonisti di quest'anno siano coscienti di ciò e che si lascino andare a comportamenti estremi, che sono la naturale conseguenza dell'entusiasmo e anche della giovane età, potrebbe aver "costretto" Maria De Filippi ad optare per questa decisione per il "bene" dei ragazzi: misurarsi con un lavoro umile per mantenere i piedi per terra. Molto probabilmente, in questo caso, la politica e l'incuria della quale soffre Roma, antecedente sicuramente all'insediamento della giunta Raggi, non c'entrano nulla.

© Riproduzione Riservata.