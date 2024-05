Sarah e Holden sono fidanzati?/ Lei rompe il silenzio dopo Amici 23: “La sua dedica nell’EP? Ecco la verità”

Sarah Toscano e Holden stanno davvero insieme? Lei fa chiarezza dopo Amici 2024

Se c’è un gossip che ha appassionato il giovane pubblico di Amici 23 nelle ultime settimane è quello riguardante una possibile storia d’amore segreta tra Sarah Toscano e Holden. Tanti gli indizi che i fan più attenti hanno scovato e che hanno portato ad ipotizzare che i due cantanti stessero insieme senza, tuttavia, annunciarlo pubblicamente. L’ultimo, e più concreto, è la dedica che Holden ha fatto all’interno del suo EP proprio a Sarah, dicendo che lei, insieme a George R.R. Martin e Christopher Nolan, gli sono stati di ispirazione per realizzare questo suo lavoro discografico.

A rompere il silenzio su queste indiscrezioni è stata proprio Sarah Toscano dopo la vittoria di Amici 2024. La cantante è stata intervistata da TVBlog, che le ha fatto notare la dedica di Holden, chiedendole se c’è effettivamente qualcosa di più di un’amicizia tra loro due.

Sarah commenta la dedica fattale da Holden nel suo disco

Sarah non si è tirata indietro, tuttavia ha smentito una relazione con Holden, dichiarando che tra loro c’è solo di una bella amicizia. “La dedica nel disco? Lo scopro ora, – ha spiegato la vincitrice di Amici 23 – mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista.” Poi ha aggiunto: “È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia.”

Ma non è tutto. Ai chiarimenti di Sarah Toscano sono seguiti anche quelli di Giulia Stabile. Uno degli indizi del presunto flirt tra la cantante e Holden è un momento, nella scuola di Amici 23, in cui Sarah indossa una felpa nota del cantante perché da lui spesso indossata. Molti l’hanno ritenuto un gesto intimo e romantico, ma la ballerina di Amici è intervenuta per chiarire la questione: “Scusateeee è colpa mia ahaha saretta era fuori e faceva freschetto così le ho preso la prima felpa che ho trovato”. Nessun gesto d’amore, quindi. Mistero risolto.













