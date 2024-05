Petit deluso dopo Amici 2024: “Il momento peggiore? Quando sono uscito contro Sarah”/ Sfogo dopo la finale

Petit e la sconfitta contro Sarah Toscano alla finale di Amici 2024: la reazione del cantante

É il secondo classificato nella categoria canto, in quanto battuto dalla collega Sarah Toscano alla finale di Amici 2024, ma Petit si dice comunque felice del percorso fatto nel talent. Lo conferma in un’intervista rilasciata ai microfoni di Wittytv, dove ammette di sentirsi orgoglioso del percorso di studio del canto intrapreso al talent show. Ma non solo.

Marisol Castellanos vola a New York dopo Amici 2024/ "Sembra di vivere in un sogno, sono emozionatissima!"

“Il momento in cui mi sono sentito più giù è stato quando sono uscito contro Sarah perchè sei quasi arrivato alla finalissima, vuoi arrivare lì, però è stato un bel percorso.”, fa sapere, ammettendo la delusione provata per la sconfitta subita contro Sarah Toscano. Tuttavia, il giovane cantautore chiarisce che non nutre alcun sentimento di astio e rivalità in negativo verso la cantautrice, che a suo avviso é meritevole del trionfo a fronte di una crescita avuta nel suo percorso televisivo.

Mida, tensione con Lil Jolie Nicholas Borgogni dopo finale Amici 2024?/ "Deluso televoto e loro frasi": rumor

L’addio di Petit al talent di Amici 2024

Tra una dichiarazione e l’altra, reduce dal rilascio del primo Ep al debutto in musica post-talent, Petit si dichiara particolarmente felice di aver preso parte al format dei talenti scoperti da Maria De Filippi: “Mi sono divertito, ho fatto esperienze bellissime, Amici è un posto magnifico. Spero di averlo fatto con umiltà, perchè la forza di un artista secondo me è questa. È stato bellissimo”, dichiara a conclusione della prima intervista rilasciata a caldo, nei momenti successivi alla sconfitta subita alla finale di Amici 2024.

Tuttavia, proprio in occasione dell’appuntamento di epilogo del talent show non sono mancati dei premi, come il premio Marlú di 7mila euro di invito a proseguire gli studi del canto. E in più il premio Tim per la comunicazione, del valore di 40mila euro.

Amici 2024, Marisol Castellanos: “Non mi aspettavo di vincere contro Dustin”/ “Petit è stato fondamentale…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA