Dustin Taylor dopo Amici 2024: “Fiero di me stesso”/ “La finale? Non mi aspettavo nulla ma…”

Dustin romper il silenzio dopo Amici 2024 e parla della sua mancata vittoria

Dustin Taylor è felice del percorso fatto ad Amici 2024. In un’intervista concessa ai microfoni di Wittytv, nei momenti successivi alla sua uscita di scena da Amici, il ballerino australiano non lesina dichiarazioni, chiamato a parlare del percorso intrapreso al talent show di Maria De Filippi, che gli ha conferito il premio Oreo in seduta di finale. “Non mi aspettavo nulla – esordisce nel suo intervento post Amici 2024 il pupillo di Alessandra Celentano -, e arrivare in finale è veramente la ciliegina sulla torta”.

Sarah e Holden sono fidanzati?/ Lei rompe il silenzio dopo Amici 23: "La sua dedica nell'EP? Ecco la verità"

La cerimonia di premiazioni alla finale di Amici 2024 lo ha visto inoltre ricevere diverse proposte di formazione e collaborazione. Trattasi di una borsa di studio per un percorso di studio presso la prestigiosa Parsons Dance Company, una super final callback per il musical Tarzan e un contratto di collaborazione lavorativa in partnership con Dance Now di Miami. Diverse offerte che rendono Dustin Taylor orgoglioso e felice del percorso intrapreso per il perfezionamento nella danza.

Petit deluso dopo Amici 2024: "Il momento peggiore? Quando sono uscito contro Sarah"/ Sfogo dopo la finale

Dustin Taylor, dalla competizione con Marisol alle lezioni di italiano…

Nessun clima teso per Dustin con la vincitrice del circuito ballo ad Amici, Marisol, verso la quale lui nutre un sentimento di stima mischiata all’affetto . Delle lezioni affrontate ad Amici ricorda di aver appreso tanto, soprattutto della lingua italiana: “Sono davvero fiero di me stesso”, fa sapere l’australiano naturalizzato italiano a fronte degli otto mesi di duro lavoro vissuti in Italia.

Insomma, sembra proprio che Dustin Taylor stia affrontando la mancata vittoria al talent show con spirito di sportività, riconoscendo di aver vinto con gli insegnamenti ricevuti al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, sotto l’ala protettrice della maestra e mentore, Alessandra Celentano.

Marisol Castellanos vola a New York dopo Amici 2024/ "Sembra di vivere in un sogno, sono emozionatissima!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA