Elena Santarelli/ Il figlio sta male, lei torna in tv e monta la polemica:"pensa alla tua famiglia!"

Elena Santarelli Vs gli Haters, la malattia del figlio è ormai nota ai suoi fan ma il ritorno in tv della showgirl accende la polemica: "pensa a tuo figlio!" ma lei risponde sui social

17 gennaio 2018 Hedda Hopper

Elena Santarelli

Tante donne si dividono tra lavoro, famiglia e ospedale per via di figli malati, ma questo quando succede ad una donna della tv non vale. Povere mamme che si disperano tra orari e lavoro in fabbrica e corsi di ospedale sono sempre ben viste ed elogiate da tutti, ma se il lavoro in questione non spacca la schiena e non fa sudare, forse il discorso cambia e tutto è diverso. Elena Santarelli, in particolare, è finita sotto accusa rea di aver indossato un vestito, essersi pettinata e truccata ed essere tornata in tv invece di stare in casa e tenere sotto controllo il figlio malato. Fermo restando che il figlio della Santarelli non ha febbre e che non ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, non c'è niente di male se la madre si allontana un minuto per fare il suo lavoro.

ELENA SANTARELLI SBOTTA SUI SOCIAL

Questo non è una cosa normale, a quanto pare, non per gli haters che in queste ore hanno attaccato la showgirl proprio nel momento in cui ieri sera l'hanno vista in tv a Stasera tutto è possibile. Proprio sui social Elena Santarelli ha voluto rispondere a tutti coloro che l'hanno accusata dandole della madre snaturata e sulle Storie di Instagram ha scritto: “Non sono in diretta su Rai2, è una puntata registrata. Vi dovete vergognare [ …], anche se fossi andata in diretta nessuno ha il diritto di puntare il dito e di scrivere cattiverie”. “Ho conosciuto mamme in ospedale che andavano a lavorare e poi tornavano dai figli” aggiunge poi Elena “Quindi cattive anche loro? Che tristezza leggere alcuni commenti”. In molti hanno preso le parti di Elena ma altri sono rimasti fermi su queste idee un po' retrò, riuscirà la bionda showgirl a mettere tutti d'accordo?

