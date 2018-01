Ermal Meta Vs Morgan/ Dopo il Barone Rosso, la risposta: "Non sono esperto di metadone e merdal"

Morgan ha esagerato? Ermal Meta ha perso la pazienza e ha risposto a tono al cantante ospite al Barone Rosso di Red Ronnie: "non sono esperto di metadone e merdal".

17 gennaio 2018 Hedda Hopper

Ermal Meta

Morgan non ha certo i peli sulla lingua e questo può essere un suo punto di forza ma anche un difetto soprattutto in alcuni casi. I fan ogni volta si dividono sulle sue esternazioni e anche questa volta, quella che sembrava un'innocente intervista, si sta trasformando in un vero e proprio caso mediatico. Al centro di tutto ci sono le sue ultime dichiarazioni al Barone Rosso, una trasmissione scritta e ideata da Red Ronnie, in onda via web la scorsa sera. Proprio approfittando dell'ospitalità di Ronnie, Morgan si è lasciato andare parlando a ruota libera della sua vita, di musica ma, soprattutto, del prossimo Festival di Sanremo a cui prenderanno parte Ermal Meta e Fabrizio Moro. Proprio su questo duetto Morgan da il meglio di sé riferendosi ai pronostici della vittoria: ""Fabrizio Moro! Cioè il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone". Il tiro arriva dritto e colpisce la sua vittima che in queste ore ha usato i social per rispondere alle dichiarazioni di Morgan.

ERMAL META RISPONDE A MORGAN

Questa volta Ermal Meta non le manda di certo a dire e non si cela dietro filosofie ed espressioni ermetiche ma colpisce dritto Morgan parlando di dipendenze e figure di m**da a cui lui di certo non è abituato. In particolare, il cantante scrive: "Caro @InArteMorgan anni fa in un'intervista dicesti 'se non amo l'uomo, non amo l'artista'. Spero che tu sia orgoglioso dell'uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose". Il messaggio è chiaro e sicuramente la loro battaglia social potrebbe non finire qua anche se abbiamo imparato col tempo che Morgan preferisce usare giornali, tv e web per rispondere a questo tipo di battute. Dove lo rivedremo?

© Riproduzione Riservata.