Superbrain/ Anticipazioni seconda puntata: Amadeus, Aida Yespica e Roberto Giacobbo ospiti (19 gennaio 2018)

Superbrain, tutti gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata del programma condotto sulla rete ammiraglia di Casa Rai da Paola Perego, ecco chi ci sarà in giuria.

19 gennaio 2018 Valentina Gambino

Paola Perego è tornata in televisione con Superbrain ed ha nuovamente convinto i telespettatori. Dopo quasi un anno di distanza dalla famosa polemica di Parliamone... sabato, la moglie di Lucio Presta è tornata in Rai in punta di piedi portando in scena un prodotto che convince. La prima puntata del programma dedicato alle supermenti, ha convinto sia il pubblico che la critica, nonostante gli ascolti TV siano andati in favore della serie TV di Canale 5, Immaturi. Tornata in diretta con tanta emozione addosso, non ha fatto alcun accenno alla polemica ma, a spazzare via ogni dubbio ci ha pensato Paolo Bonolis presente in giuria: "Anche voi pensavate che l’avremmo rivista solo in diretta da Guantanamo dopo quello che è successo?", ha dichiarato. Intervistata da lanostratv.it, Paola racconta che non si aspettava un esordio tanto positivo: “No, forse no, perché venivo da un momento un po’ pessimista, per cui no. Lo avevo già fatto Superbrain, per due edizioni, andate entrambe molto bene, ma essendo passati quattro anni, un po’ di preoccupazione c’era, però devo dire che il pubblico ha gradito molto”.

Seperbrain: tutti gli ospiti di Paola Perego

Quali saranno gli ospiti della seconda puntata di Superbrain di oggi, venerdì 19 gennaio 2018? Dopo Paolo Bonolis, Francesco Giorgino e Valeria Marini, a sedere sulle poltrone della giuria di Superbrain - Le supermenti ci saranno Amadeus, l’ex gieffina vip Aida Yespica e il conduttore di Voyager Roberto Giacobbo. Un parterre d’eccellenza per un programma in grado di stupire anche questa volta. Anche durante il secondo appuntamento, ci sarà Dario Bandiera che presenterà alcune supermenti fuori dalla gara. Come sempre in gioco anche stasera, 5 persone dotate di particolarità rarissime, come un ragazzo non vedente e un bambino di 9 anni, oltre ad un ospite internazionale con la grande capacità di memorizzare delle cifre in un secondo. Ecco le anticipazioni direttamente da Paola Perego sul sito sopracitato: "Avremo delle supermenti straordinarie, tra cui un bambino di 9 anni e un ragazzo non vedente. Avremo inoltre un ospite internazionale, famoso in tutto il mondo, che arriva dalla Spagna ed è l’uomo che ha la memoria istantanea più veloce al mondo: vuol dire che è in grado di memorizzare un numero di 40 cifre in un secondo”. L’ospite in questione sarà lo spagnolo Ramón Campayo Martinez, vincitore di numerosi record di memorizzazione.

