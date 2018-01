Giulia Michelini / Il volto di Rosy Abate questa sera ospite di Maria De Filippi (C'è posta per te)

Giulia Michelini, storico volto di Rosy Abate, questa sera ospite del people show di Maria De Filippi. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 (C'è posta per te)

20 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Giulia Michelini e Maria De Filippi a "C'è posta per te"

Il secondo appuntamento con "C'è posta per te" questa sera porterà sul piccolo schermo l'amatissima Giulia Michelini, storico volto della fiction "Squadra antimafia" che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico di Canale 5 con il suo spin-off su Rosy Abate. L'attrice, infatti, ha regalato ai suoi fan un nuovo capitolo della storia del suo personaggio più celebre, ottenendo un grande riscontro da parte dei telespettatori, che hanno premiato la fiction con una media di oltre il 20% di share. Giulia Michelini, però, questa sera svestirà i panni del suo amatissimo personaggio per la serata dei sentimenti su Canale 5, dove sarà la protagonista indiscussa di uno dei momenti più emozionanti della serata. L'attrice, inoltre, dal 14 febbraio sarà al cinema con "A casa tutti bene", un film di Gabriele Muccino con la partecipazione di Stefano Accorsi, Giampaolo Morelli, Francesco Favino, Stefania Sandrelli e Sabrina Impacciatore. A questo link il messaggio con il quale Giulia Michelini ha anticipato ai suoi fan l'imminente uscita della pellicola.

NELLA FICTION È ROSY ABATE: "LE PERSONE NON CONOSCONO IL MIO VERO NOME"

A dispetto della fama conquistata negli ultimi anni, Giulia Michelini ama restare in disparte, lasciando che a parlare per lei siano i suoi tanti personaggi. L'attrice, infatti, ha recentemente ammesso di essere poco incline alle interviste da rilasciare in occasione del lancio dei suoi film, dove, per dirla con le sue parole, cede soltanto per "seguire il flusso". "Mi mette in difficoltà, a partire dalla scelta del vestito, della scarpa giusta, indovinare il look per la serata", ha rivelato la Michelini, che in una recente intervista concessa a Ilfattoquotodiano,it, ha dichiarato inoltre di non divertirsi quasi mai in questo genere di eventi: "in questo non sono attrice, e lo dico con dispiacere: per la mia professione è una forte diminutio". Al centro delle sue parole anche quel personaggio, Rosy Abate, che a volte le calza troppo stretto: "Il più delle volte le persone non conoscono proprio il mio vero nome, insistono con Rosy e Rosy, e ciò mi fa riflettere su quanto è marcio il meccanismo".

