Fabrizio Frizzi/ “Non sono guarito dall’ischemia, ma ora lotto per mia figlia!”

Fabrizio Frizzi e la dedidca alla figlia dopo l'ischemia: mia figlia mi da l'energia per continuare a combattere. Il 5 febbraio compierà 60 anni, ecco le sue parole

26 gennaio 2018 Redazione

Fabrizio Frizzi compie 60 anni e parla della sua malattia e di sua figlia

FABRIZIO FRIZZI E L'AMORE PER LA FIGLIA STELLA

Fabrizio Frizzi ha lottato, con le unghie e con i denti, per riprendersi nel più breve tempo possibile, e riabbracciare l'amatissima figlia Stella di 4 anni e mezzo. Il popolare presentatore tv, appena terminati gli impegni con L'Eredità, torna immediatamente a casa per occuparsi, come un bravo papà, alla crescita ed educazione dell'amatissima pargoletta. Nonostante l'età, come per molti colleghi della sua generazione, Frizzi ha voluto fortemente l'arrivo della cicogna, potendo sicuramnte contare sul validissimo aiuto della moglie: "Diventare padre in età avanzata, come è accaduto a me, è stata una scelta d’amore e non un atto di egoismo: avendo una compagna tanto più giovane di me, so che Stella è comunque in buone mani e ciò mi fa sentire meglio rispetto alle preoccupazioni legate alla mia anagrafe. Lotto per continuare a veder crescere la mia creatura, per esserle d’aiuto e un punto di riferimento. Non so se mia figlia abbia capito quanto è accaduto, abbiamo cercato di proteggerla, ma so che i bambini capiscono molto più di quanto immaginiamo: ogni giorno giochiamo insieme, è il suo modo di sorreggermi, mi dà l’energia per continuare a combattere. E se uscirò vincitore da questa vicenda, mi dedicherò maggiormente a fare il testimonial per la ricerca scientifica".

NON È ANCORA GUARITO

Fabrizio Frizzi, tornato, con successo alla guida de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai1, dopo l'ischemia durante una registrazione che l'ha costretto ad una breve riabilitazione, il prossimo 5 febbraio, taglierà l'ambitissimo traguardo dei 60 anni. Al Corriere Della Sera, il noto presentatore ha affidato i pensieri più intimi del post malattia che, in cuor suo, ha stabilito un nuovo ordine delle priorità affettive, circondato, sempre, dall'affetto della moglie Carlotta e della figlia Stella, ma anche dall'amore incondizionato di amici, colleghi e telespettatori che hanno atteso, per settimane, il suo ritorno in tv: "Fino al 23 ottobre scorso, giorno in cui sono stato colpito dall’ischemia, pensavo ai miei 60 anni come a un’età ideale, in cui sei maturo, puoi fare le scelte giuste, pur sentendoti ancora fresco e giovanile. Dopo il 23, la visuale è leggermente cambiata: a questa età si entra in un imbuto che restringe l’orizzonte, vedi la vita assottigliarsi, ammesso che la vita continui, si fanno valutazioni importanti sul vivere i rapporti che contano, non disperdi più il tempo, si privilegiano le cose fondamentali. Sì, è un bel traguardo, tuttavia continuo a essere un entusiasta e non rinuncio a sperare di riprendere un’esistenza piena di forza, anche se con le gambe un po’ fiaccate".

Fabrizio Frizzi si dice molto felice di avere ripreso a condurre l'Eredità, programma che gli concede la giusta dose di leggerezza in questo lungo e difficile processo di guarigione: "In teoria, sono nelle condizioni peggiori per condurre un gioco divertente, ma la voglia di giocare e di far giocare i concorrenti e il pubblico da casa supera ogni ostacolo fisico e mi sorprendo a scherzare, a motteggiare con loro come prima non facevo: la malattia è diventata paradossalmente un valore aggiunto, un arricchimento nel lavoro"

IL PUBBLICO NON ABBANDA FABRIZIO FRIZZI ANZI...

Fabrizio Frizzi torna a lavoro e si tiene compagnia ogni giorno a milioni di italiani con il suo quiz preserale. Il pubblico non lo ha mai abbandonato e dopo essere stato di supporto nei giorni peggiori della sua vita, adesso gli tiene compagnia tutti i giorni regalandogli importanti risultati in termini di ascolti. Il conduttore ha già dimenticato quello che gli è successo? Sicuramente no. Ha trovato la forza di rimettersi in piedi e tornare al timone della sua trasmissione ma sicuramente ancora quello che è successo non è un capitolo chiuso. Frizzi sta ancora seguendo una terapia e sta facendo una serie di esami e questo lo tiene ancora incollato al rischio che ha corso. In questi giorni il conduttore ne ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera dicendosi anche del cambiamento che ha subito la sua vita in questi giorni e non solo per via di reali esigenze fisiche ma anche mentali. Riuscirà davvero a tornare il Fabrizio Frizzi di un tempo? (Hedda Hopper)

