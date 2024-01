Valeria Favorito/ “Fabrizio Frizzi con il midollo osseo mi ha permesso di continuare a vivere”

Valeria Favorito è una donna che è guarita grazie al midollo osseo donato da Fabrizio Frizzi. Stamane è stata ospite del programma di Rai Uno, Uno Mattina, in diretta tutti giorni, e per l’occasione ha raccontato la sua storia: “Fabrizio Frizzi mi ha dato l’opportunità di continuare a vivere”, ha spiegato.

“Era l’unico compatibile a livello mondiale – ha continuato riferendosi al volto noto del piccolo schermo – è stata la mia vera ancora di salvezza. La legge all’epoca diceva che si poteva conoscere il donatore perchè io lo volevo ringraziare per avermi dato l’opportunità di continuare a vivere. Poi uscì subito dopo un’altra legge che bloccò questa possibilità quindi scrissi una lettera. Dopo che per mesi non ci contavo più ho avuto la risposta e così è arrivata la conferma che fosse Fabrizio Frizzi”. La paziente aveva già capito che il suo donatore fosse Fabrizio Frizzi visto che durante una trasmissione tv Romina Power disse proprio al compianto conduttore che aveva donato il midollo osseo pochi giorni prima e tutti gli indizi combaciavano.

VALERIA FAVORITO E IL MIDOLLO OSSEO DONATO DA FABRIZIO FRIZZI: LE SUE PAROLE

Ad un certo punto Fabrizio Frizzi si reca a Verona, dove vive Valeria Favorito, e avviene l’incontro per la prima volta: “Ero andata in tutti gli alberghi di Verona per trovarlo ma niente, neanche nei ristoranti, allora vado allo stadio poi un cassiere mi diede la divisa da fotografa per intrufolarmi in campo. Poi finalmente quando è finita la partita sono arrivata a bordo campo, gli ho detto piacere Valeria e lui ha capito subito che fossi io”.

Valeria Favorito ha ricevuto anche l’onorificenza del Cavaliere da parte del presidente della repubblica Sergio Mattarella: “L’ho voluto dedicare a tutte le associazioni che si impegnano in questo campo, per me è un dono, e ringraziamo i donatori, sperando ce ne siano sempre di più”.

