Antonella Clerici ricorda commossa Fabrizio Frizzi: “Grande amico”/ Video: “Persona speciale e di cuore”

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi nell’anniversario della sua morte: “Grande amico”

Il 26 marzo del 2018 moriva Fabrizio Frizzi. Una notizia che gelò tanti colleghi e amici, che ancora oggi lo ricordano con grandissimo affetto e commozione. Oggi, che ricade proprio il sesto anniversario della sua morte, molti lo hanno ricordato, come la collega e amica Antonella Clerici. Un omaggio che è arrivato nel corso della puntata odierna di È sempre mezzogiorno.

“Voglio ricordarlo sempre finché ne avrò l’opportunità”, ha esordito in apertura del programma Antonella Clerici. “Il 26 marzo di 6 anni fa – sono già passati 6 anni – ci ha salutato il nostro amico. Questa è la sua canzone” ha aggiunto la conduttrice, sulle note di “Hai un amico in me”, colonna sonora del film d’animazione Pixar Toy Story il cui protagonista, Woody, fu doppiato proprio da Fabrizio Frizzi. Clerici ha dunque concluso: “Era un grande amico, un grande conduttore, una persona fantastica, una persona di cuore. Ovunque sarà, mi piace pensare a Fabrizio che veglia su di noi”.

Fabrizio Frizzi, il ricordo di Carlo Conti, Eleonora Pedron e Debora Caprioglio

Come Antonella Clerici, anche Carlo Conti, altro grande amico di Fabrizio Frizzi, lo ha ricordato, pubblicando su Instagram una foto che lo vede insieme a lui e alla Clerici: “Caro Fabri, sei sempre con noi”, le sue parole a corredo dello scatto. Altri, inoltre, hanno voluto omaggiare il conduttore scomparso. Lo ha fatto Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona di oggi, ricordando con affetto Fabrizio anche attraverso il ricordo di chi lo ha conosciuto bene e per anni ci ha lavorato insieme, come Debora Caprioglio. Anche Eleonora Pedron, altra ospite della Balivo, ha ricordato Frizzi, che la incoronò nel 2002 Miss Italia in un momento per lei non facile.

