Eleonora, C'è posta per te/ Video, rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi: “Non sono assassini!”

Eleonora, video C'è posta per te: rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi. “Non sono assassini!”, sbotta la conduttrice alla ragazza che chiude la busta

28 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Eleonora, C'è posta per te

La nuova puntata di C'è posta per te ha raccontato un'altra storia controversa, che ha diviso il pubblico e innescato l'ennesimo dibattito sui social. Una madre, che non ce la fa più a stare lontana dalla figlia, si affida a Maria De Filippi per provare ad esaudire il desiderio di riabbracciarla. Monia però non riesce a veder avverato il sogno di riunire la famiglia, perché sua figlia Eleonora e il genero Christian decidono di chiudere la busta. Ma andiamo con ordine... Monia e suo marito Luigi non vedono la figlia da un anno e mezzo. I rapporti tra madre e figlia si sono interrotti dopo diverse litigate: la ragazza è andata a vivere con il fidanzato dopo solo quattro mesi, e nemmeno a 19 anni, quindi la madre sosteneva che stesse commettendo un grave errore. Si susseguono altri litigi furibondi: la madre è preoccupata per le precarie condizioni della casa nella quale è andata a vivere la figlia, poi contesta la sua decisione di sposarsi. Eleonora però si sposa in Comune, lontano da tutti, con Christian. Quando resta incinta, tiene lontana la madre. Così nascono Diego e un secondo nipotino che non riescono a veder crescere. Quando la coppia decide di sposarsi in Chiesa, Luigi e Monia si offrono di pagare tutte le spese per le nozze, ma sorgono nuove liti per scelte non condivise e pagamenti esosi. I rapporti si interrompono quando i genitori chiedono alla figlia di ridimensionare il matrimonio.

ELEONORA RINNEGA LA FAMIGLIA E FA INFURIARE MARIA DE FILIPPI

Quando Eleonora decide di far parlare la madre Monia, quest'ultima spiega di aver provato a fare il meglio per la figlia. Al netto degli errori, vuole riaverla nella sua vita. A Christian invece chiede di convincerla a tornare sui suoi passi. La ragazza però comincia a lamentarsi dell'invadenza della madre, della sua pretesa di decidere anche per la sua vita. Inizia così un duro scontro verbale tra le parti, tanto che Monia sbotta: «Forse l'errore è stato che non le ho dato mai uno schiaffo da piccola». Maria De Filippi prova a mediare, ricordando alla giovane tutto quello che i suoi genitori hanno fatto per lei. «Oggi come oggi, che hai una tua vita, cosa potrebbe mai farti tua mamma? L'interferenza non potrà mai essere come in passato». Nemmeno l'intervento della conduttrice ammorbidisce la ragazza romana, che ha deciso di chiudere la busta. «Mi avete fatto perdere una giornata per venire qui, mi dispiace ma non riesco a dimenticare il male che mi avete fatto» e «Loro mi stressano. Voglio pensare alla mia felicità, voglio una vita senza loro», sono le risposte sprezzanti di Eleonora che fa borbottare il pubblico. «Da quando non ho più rapporti con loro sono più felice». La celebre Selvaggia Lucarelli interviene sui social: «Fatevi ridare i 18 000 euro da 'sta iena», scrive la blogger riferendosi ai soldi spesi dai genitori per le nozze. Non è affatto trascurabile però la reazione di Maria De Filippi, che dopo vari tentativi si arrende. «Io smetterei sinceramente... Mi dispiace, avremmo semplicemente protratto il litigio». Non prima di aver espresso la sua indignazione: «Non si può interrompere un rapporto importante così. Non è scontato che ti accompagnasse all'asilo. Hai un livore forte, come se fossero tre assassini». Clicca qui per rivedere la storia di Monia, Luigi e la figlia Eleonora.

© Riproduzione Riservata.