ROBERTO BOLLE, DANZA CON ME/ I tre “segreti” del successo, video. Come vedere la replica

Successo di ascolti per "Danza con me" di Roberto Bolle. Ecco i tre momenti più emozionanti della serata. È possibile rivedere la serata evento su Raiplay.

03 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Roberto Bolle

Grande successo di ascolti su Rai 1 per il Capodanno con Roberto Bolle e i suoi ospiti: gli spettatori del programma “Danza con me” sono stati 4 milioni 860mila, con share del 21,53%. La serata evento, che ha seguito il successo di “La mia danza libera” nell’ottobre 2016, è disponibile sul Raiplay: clicca qui per rivedere l’indimenticabile spettacolo con cui l’etoile ha inaugurato il nuovo anno. Tra i momenti più apprezzati, quello in cui Virginia Raffaele e Roberto Bolle partono in una danza scatenata nel foyer della Scala. Il ballerino e la comica hanno conquistato il pubblico con una “remise en scéne” del celebre spot di Kenzo con Margaret Qualley, figlia dell’attrice Andie McDowell. La coreografia dello spot è stata curata da Ryan Heffington, lo stesso del video “Chandelier” di Sia, e il brano realizzato per lo spot è “Mutant Brain” di Sam Spiegel (il fratello del regista) e Ape Drums. Nella reinterpretazione, Virginia Raffaele ha messo in mostra le sue capacità di ballerina e attrice, entrando in una dimensione parallela che l’ha portata al Teatro alla Scala dove ha travolto con un bacio Bolle e scatenato un passo a due inedito, tra spari digitali ed effetti speciali. Clicca qui per vedere Virginia Raffaele e Roberto Bolle.

IL BALLO CON AHMAD JUODEH

Il momento più toccante di “Danza con me” è stato l’omaggio ad Ahmad Joudeh, ballerino palestinese che, per inseguire il suo amore per la danza classica, è dovuto sfuggire alle minacce di morte dell'Isis, così come è stato ripudiato dalla famiglia. Ahmad, 27 anni, si è tatuato sul colle la scritta: “danza o muori”. Sono stati i social - YouTube e Instagram - a salvare Ahmad da morte certa. Il ragazzo pubblica i video delle sue esibizioni per i cieli della Siria in fiamme, filmati che ben presto diventano virali e ottengono l'attenzione internazionale. Il primo ad accorgersi di Ahmad è stato il filmaker olandese Roozbeh Kaboly, poi nel 2016 è arrivata la proposta dal direttore del Dutch National Ballet di Amsterdam. Nella serata del 1° gennaio, ballando con Roberto Bolle, Ahmad ha coronato il suo sogno. Ad accompagnare i ballerini nella coreografia di Massimiliano Volpini c’era Sting che ha intonato la sua “Inshallah”, brano dedicato a tutti i migranti che lasciano la propria terra per cercare fortuna altrove. “Ho voluto raccontare la sua storia, fatta di determinazione, coraggio e passione per la danza, nonostante l'orrore della guerra e l'avversione della famiglia...un esempio”, ha detto Roberto Bolle al termine della sua esibizione con Ahmad. Clicca qui per vedere Roberto Bolle e Ahmad Joudeh.

IL “DUETTO” CON TIZIANO FERRO

Molto apprezzata anche la presenza di Tiziano Ferro che ha cantato “Il mestiere della vita”, ultimo estratto dall’omonimo disco uscito a fine 2016, mentre Roberto Bolle si è esibito con un assolo coreografato da Renato Zanella. I due artisti hanno poi chiacchierato al centro dello studio: Tiziano Ferro è tornato indietro nel tempo fino al suo primo “successo”, il brano “Il Cielo” scritto quando ancora era piccolissimo. Sullo schermo anche una sua foto da bambino con la quale si è parlato proprio di ambizioni, tematica principale dell’incontro tra Roberto Bolle e Tiziano Ferro. “Quando tu hai iniziato a ballare, io preferivo giocare. Ti ringrazio perché questa sera non mi hai fatto ballare”, ha detto il cantante di Latina. Bolle però si è complimentato con il cantautore per le sue doti da ballerino:“Tu balli benissimo. Sai tenere il palco”.

