Adriano Celentano, Speciale Rock Economy / Anticipazioni 6 gennaio: 80esimo compleanno festeggiato in musica!

Adriano Celentano, Speciale Rock Economy: il programma evento del re degli ignoranti verrà proposto oggi, sabato 6 gennaio 2018, in occasione del suo 80esimo compleanno.

06 gennaio 2018 Valentina Gambino

Adriano Celentano, Rock Economy

Adriano Celentano compie 80 anni e per l’occasione, nella prima serata di Canale 5, l’ammiraglia Mediaset vuole rendergli omaggio riproponendo lo Speciale Rock Economy. Il 6 gennaio non è soltanto un modo per dire arrivederci alle festività natalizie ma, per i fan del molleggiato rappresenta anche una occasione per poter omaggiare uno degli artisti più poliedrici della musica italiana. Nel 2012, 18 anni dopo la sua ultima esibizione dal vivo, Celentano è tornato infatti a esibirsi sul palcoscenico live, scatenando l’entusiasmo degli estimatori accorsi all’Arena di Verona per poterlo ascoltare. Due i concerti messi in piedi, con un ascolto record di oltre 20 milioni di spettatori. Il montaggio delle due incredibili serate è una selezione delle riprese delle 16 telecamere presenti all’Arena completamente piena con il pubblico arrivato da ogni parte del mondo per vivere un evento irripetibile e irrinunciabile. Stasera quindi, la rete vuole riproporre nel giorno del suo compleanno, uno degli eventi più belli della musica in Italia.

Tony Renis racconta Celentano

Tra i tanti amici che hanno voluto ricordare l’80esimo compleanno di Adriano Celentano, anche Tony Renis intervistato dal settimanale Spy. “Ho tentato più volte di portarlo in America, sarebbe diventato come Frank Sinatra, ma trovava sempre delle scuse. Per me ha commesso un sacrilegio, ma devo dire che non gli è andata male, no? E poi me lo lasci dire: a 80 anni Adriano è ancora un bravo ragazzo”, ha commentato. Tony Renis quindi, ha voluto festeggiare a suo modo il compleanno del re degli ignoranti, raccontando anche il loro primo incontro: “Ci siamo conosciuti a 6 anni all’oratorio San Lorenzo a Milano, dove ci sono le Colonne, giocavamo a calcio nella stessa squadra dove giocava anche Sandro Mazzola. Per me è come un fratello, quasi gemello. Ma lo sa che siamo stati i primi rocker in Italia? Andavamo all’ “ufficio collocamento spettacolo” tutti i giorni ad aspettare che qualche impresario ci ingaggiasse. E così facevamo il nostro numero su una panchina, avevamo studiato anche tip tap e cantavamo That’s amor”.

Rock Economy anche in streaming, ecco come

Tony Renis, intervistato per Spy, racconta anche che Dino Risi avrebbe voluto fare un film sui loro inizi. Di seguito ha rivelato un dettaglio inedito su Adriano Celentano: “L’ho chiamato il giorno di Natale per fargli gli auguri. “Sto lavorando”, mi ha risposto. Da oltre cinque anni sta lavorando ad Adrian, il film di animazione che andrà in onda su Canale 5. Gli ho detto: “Vai un paio di giorni a riposare ad Asiago”. Ma lui mi ha risposto: “Non posso, devo lavorare”, perché lui quando fa una cosa segue tutto dall’inizio alla fine, farebbe anche il fabbro se servisse”. Nel giorno del suo 80esimo compleanno, Canale 5 ha deciso di omaggiarlo mandando nuovamente in onda Speciale Rock Economy, a partire dalle 21.25 circa. L’evento sarà visionabile anche in diretta streaming tramite il portale ufficiale di Mediaset.it e la sua applicazione da scaricare su dispositivi mobili in modo da poter visionare l’evento anche in mobilità ovunque voi siate.

