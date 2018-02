Amici 17/ Diretta e anticipazioni: chi sarà eliminato a poche settimane dal serale? Vittorio e Luca a rischio

Amici 17, anticipazioni e diretta pomeridiano 24 febbraio 2018: torna la sfida a squadre, chi sarà eliminato a poche settimane dal serale? Vittorio e Luca i più a rischio.

24 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Oggi, sabato 24 febbraio, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 17. All’inizio del serale che dovrebbe partire sabato 2 aprile, mancano esattamente cinque settimane e per tutti gli allievi è arrivato il momento di tirare fuori le unghie per conquistare una delle maglie disponibili. Ad oggi, non si conosce ancora il numero degli allievi che sarà ammesso al serale intorno al quale c’è ancora molto mistero. L’unica cosa certa, al momento, è la presenza di Luca Tommassini come nuovo direttore artistico al posto di Giuliano Peparini. Per quanto riguarda i nomi dei direttori artistici, invece, spunta il nome di Annalisa, già tutor durante la prima fase del programma e quello di Marco Mengoni, accostato già in passato al talent show di Maria De Filippi. Anche la giuria dovrebbe cambiare: con Ermal Meta impegnatissimo con i suoi progetti musicali e Daniele Liotti che dovrebbe tornare a breve sul set, dai giudici della scorsa edizione, l’unica a tornare dovrebbe essere ambra Angiolini.

ALLIEVI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Tra gli allievi che rischiano di più l’eliminazione in vista del serale di Amici 17 c’è il ballerino Vittorio e il cantante Luca. Il primo è stato protagonista di un acceso scontro con l’insegnante Veronica Peparini. Vittorio ha accusato la maestra di trattare in modo diverso Luca a cui, nello speciale della settimana scorsa, ha concesso di fermarsi durante una coreografia. Vittorio è convinto che il trattamento non sia uguale per gli allievi della scuola scatenando la dura reazione dell’insegnante. Luca, invece, rischia di tornare a casa per i pareri negativi di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco che non lo ritengono all’altezza di ciò che richiede oggi la discografia. Tra gli allievi a rischio ci sono anche la ballerina Valentina e il cantante Zic. Quest’ultimo ha ottenuto la possibilità di restare nella scuola per la sua capacità di scrivere ma per il serale non basta. Chi, dunque, sarà costretto a rinunciare al proprio sogno?

LA SFIDA A SQUADRE

Come in ogni pomeridiano, anche in quello di oggi, 24 febbraio, torna la sfida a squadre. Einar, capitano della squadra del Ferro, per le sfide singole ha scelto Matteo, Bryan, Carmen e Filippo. Biondo, invece, capitano della squadra del Fuoco ha puntato su se stesso, Emma, Sephora e Daniele. I componenti della squadra perdente rischieranno di lasciare per sempre la scuola di Amici 17. Lauren non si esibirà a causa di un infortunio. Resteranno in panchina anche Orion, in crisi a causa di una discussione con Alessandra Celentano e Valentina che, nonostante il parere negativo della Celentano sul suo talento, vuole conquistare a tutti i costi un posto al serale.

© Riproduzione Riservata.