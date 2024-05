Vincitore canto Amici 2024, chi è? Sarah/ Battuto anche il favorito Petit: Lorella Cuccarini in lacrime!

Sarah è vincitore della categoria canto Amici 2024

È Sarah la vincitrice della categoria canto di Amici 2024. Il testa a testa finale è tra la cantante di Lorella Cuccarini e Petit, favorito assoluto dai pronostici. E se nella categoria ballo è Marisol a sollevare la coppa, nel canto non ce la fa il suo fidanzato Petit. Sarah sbaraglia la concorrenza, confermandosi la rivelazione di Amici 2024 e vincendo il premio della categoria del valore di 50mila euro in gettoni d’oro.

VINCITORE CATEGORIA BALLO AMICI 2024, CHI È? MARISOL/ Battuto Dustin e arriva un'importante proposta!

Un trionfo che sembra mettere d’accordo il web, secondo cui Sarah merita ora di vincere il programma per il percorso fatto e la crescita dimostrata soprattutto nella fase serale di Amici 2024. “Sarah è stupenda, ha fatto un percorso unico, merita di vincere categoria canto e programma!” scrive un utente. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Finale Amici 23 Serale 2024/ Diretta, vincitore e eliminati: sfida in rosa Sarah Marisol: via Petit e Dustin

Mida e Holden fuori, testa a testa tra Sarah e Petit

È Mida il primo eliminato della finale di Amici 2024. Deve dunque rinunciare alla possibilità di vincere la categoria canto del talent oltre che il programma. Continuano, senza grande sorpresa, la loro corsa verso la finale Sarah, Petit e Holden, ma è qui che inizia il bello. Se l’eliminazione di Mida era prevista, più difficile era prevedere chi sarebbe stato il secondo eliminato della sfida a quattro di canto.

Holden, Petit e Sarah tornano a sfidarsi, questa volta con una cover. Maria De Filippi chiude il televoto e annuncia dunque il secondo eliminato che è Holden. Sarah e Petit si sfidano nella finalissima di canto, come previsto dai pronostici. Non resta che scoprire chi sarà il vincitore di questa categoria. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Quanto guadagna il vincitore di Amici 2024?/ Il montepremi in palio per il primo classificato

Vincitore canto Amici 2024, chi sarà tra Petit, Holden, Sarah e Mida?

Mancano poche ore e nel web, nelle discussioni tra ragazzi e amici ci si chiede chi sarà il vincitore canto Amici 2024? Anche quest’anno, la finale vedrà l’assegnazione di più premi oltre quella del vincitore assoluto: sono rimasti in quattro a giocarsi il premio del vincitore della categoria canto di Amici 2024: Petit, Holden, Sarah e Mida.

Il premio di categoria ha un valore di 50 mila euro in gettoni d’oro: sappiamo che nel ballo la vittoria se la contenderanno uno tra Dustin e Marisol, per quanto riguarda il canto il pronostico sul vincitore di Amici 2024 si fa più complicato, anche se entrando nel merito dei dati vediamo che la corsa si restringe su due allievi in particolare: Petit, della squadra di Rudy Zerby, e Sarah, della squadra di Lorella Cuccarini.

Petit e Sarah verso la vittoria: i pronostici sul vincitore canto di Amici 2024

Quello di Petit ad Amici 23 è stato un percorso molto lineare, fatto di rari momenti di difficoltà: il ragazzo si è distinto per la sua umiltà e la sua dedizione nel lavoro in sala, oltre che per l’interpretazione di brani freschi e molto attuali. Secondo le quote sul vincitore di Amici 2024, è lui ad oggi in vantaggio per vincere la categoria canto e il programma (con una quota di 2.20). Bisogna però ammettere che la vera rivelazione è stata Sarah Toscano, che al serale è cresciuta tantissimo e ha conquistato una nuova fetta di pubblico. I pronostici sulla su una sua possibile vittoria finale continuano a salire, tanto che è vicinissima a Petit con una quota di 3.30.

Se il testa a testa per la vittoria è tra Petit e Sarah, non è da escludere all’ultimo momento il colpo di scena Holden, che per ora ha una quota di vittoria di 5.00: l’allievo di Rudy Zerbi è sceso molto in questa settimane, lasciando spazio a Sarah. Fanalino di coda e in fondo nelle quotazioni è Mida, la cui vittoria appare quasi impossibile: crolla, infatti, in fondo alla classifica delle votazioni del vincitore canto Amici 2024 con una quota di 50.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA