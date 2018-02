C’è posta per te, Maria de Filippi/ Anticipazioni e ospiti: Giorgia e Francesco Totti (24 febbraio 2018)

C'è posta per te, anticipazioni e ospiti 24 febbraio: Maria De Filippi torna in onda su canale 5 con il sesto appuntamento del programma. Protagonisti Giorgia e Francesco Totti.

24 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te

Sesto appuntamento con C’è posta per te. Il programma campione d’ascolti di canale 5 torna in onda oggi, sabato 24 febbraio, in prima serata, per raccontare nuove ed emozionanti storie delle persone comuni che chiedono un aiuto a Maria De Filippi per ritrovare delle persone care, per riallacciare i rapporti con membri della propria famiglia dalla quale ci si è allontanati, spesso, senza un preciso motivo o per salvare una storia d’amore o semplicemente per regalare ad una persona importante della propria vita un momento indimenticabile facendole incontrare il vip preferito. Anche nella sesta puntata di C’è posta per te non mancheranno le sorprese con i personaggi famosi. Protagonista di questa nuovo appuntamento saranno Giorgia, una delle voci più belle della musica italiana e l’ex capitano della Roma, oggi dirigente, Francesco Totti.

ASCOLTI SEMPRE AL TOP

Non c’è crisi per C’è posta per te che, alla ventunesima edizione, continua ad incollare, ogni settimana, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La quinta puntata del programma serale di Maria De Filippi, trasmesso sabato 17 febbraio, ha conquistato 5.363.000 spettatori pari al 28.3% di share. Il picco degli ascolti è arrivato con i vincitori del Festival di Sanremo 2018. A seguire la sorpresa fatta da Ermal Meta e Fabrizio Moro alla famiglia del signor Giuseppe sono stati ben 6 milioni 377 mila spettatori. Ascolti eccellenti per C’è posta per te il cui punto di forza è rappresentato dalle storie delle persone comuni. Anche questa sera, la vittoria non è assolutamente in discussione. Maria De Filippi perderà qualche punto dal 10 marzo quando su Raiuno torneranno in pista i ballerini e i concorrenti di Ballando con le stelle?

COSA ACCADE DIETRO LE QUINTE DI C’E’ POSTA PER TE

Uno dei momenti importanti di C’è posta per te è sicuramente la consegna della posta da parte dei postini. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, i postini storici del programma raccontano cosa accade nel momento in cui raggiungono il destinatario dell’invito. “Conta cogliere la spontaneità del momento - spiega un postino - è importante vedere la reale sorpresa di chi riceve la busta. Solo dopo la consegna finisce l'incarico". Maurizio, uno dei postini più amati, continua: "Una volta mi è capitato di aspettare per due giorni una signora sotto casa per poi scoprire da un vicino che era in ferie. Oppure di cercare l'unica donna vedova in un paesino senza sapere il suo nome, ma alla fine ce l'ho fatta". “C'è chi ci urla dal balcone per cacciarci via - continuano i postini - o chi ci minaccia di tirare fuori la lupara. Per fortuna questi casi sono in minoranza, la maggior parte delle persone ci riconosce e ci vuole bene".

© Riproduzione Riservata.