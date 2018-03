AMICI 17/ Verso il serale: nessun vero talento nella scuola? Tanti i "no" della commissione

Amici 17, verso il serale: nessun allievo ha conquistato i favori ella commissione. Chi sarà il primo allievo ad accedere alla fase più importante del programma?

01 marzo 2018

Manca poco più di un mese all’inizio del serale di Amici 17 e, ad oggi, nessuno degli allievi sembra avere le carte in regola per conquistare immediatamente una maglia portando a casa il parere favorevole di tutta la commissione. Finora, a presentarsi davanti alla commissione degli insegnanti sono stati Carmen, Einar, Orion, Zic e Alessandro dei The Jab che, tuttavia, hanno ricevuto tanti no. I professori non sono convinti del talento degli allievi che hanno di fronte, forse anche perché, quest’anno, per la prima volta, non li hanno scelti direttamente. Ad oggi, tuttavia, sono davvero tanti gli allievi che rischiano di tornare a casa. Su tutti, il ballerino Vittorio, ma anche il cantante Luca. Nel corso dei mesi, poi, hanno perso punti anche Nicole, Matteo, Lauren, Filippo, Alessandro, Biondo e Zic. Le uniche che sembrano avere qualche possibilità di accedere tranquillamente al serale sono la cantante Emma che gode del favore di gran parte degli insegnanti e Sephora che, sebbene sia stata voluta da Alessandra Celentano, ha dalla sua il parere favorevole anche degli altri insegnanti di danza.

AMICI 17, EINAR E IRAMA INSIEME AL SERALE?

Tra i cantanti che, sebbene non subito, potrebbero accedere al serale di Amici 17 ci sono sicuramente Einar e Irama. Entrambi devono affrontare una sfida: Einar è stato messo in sfida da Rudy zerbi che ha voglia di metterlo alla prova scegliendo per lui uno sfidante forte che lo aiuti a tirare fuori la grinta e la rabbia che il giovane cantante spesso trattiene; Irama, invece, dopo aver affrontato una sfida la settimana scorsa, ne dovrà affrontare un’altra su richiesta di Paola Turci che ha deciso di metterlo alla prova mettendolo contro le sue fragilità e debolezze. I due cantanti stanno trascorrendo molto tempo insieme per una serie di esercizi. Einar deve aiutare Irama nell’interpretazione e Irama deve aiutare il compagno nelle movenze. Entrambi sono molto apprezzati dal pubblico e, sicuramente, possono contare più di altri sul parere favorevole dei professori. Tra gli allievi che parteciperanno al serale di Amici 17, dunque, ci saranno entrambi? I fans del talent show di Maria De Filippi pensano di sì.

