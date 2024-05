Angelina Mango: sexy e audace nel nuovo singolo “Melodrama”/ La svolta dell’ex Amici divide il web

Angelina Mango era l’attesa ospite alla finale di Amici 2024, e all’arrivo nello studio del talent ha occasione per presentare in anteprima Melodrama in una svolta post-talent sexy e audace. Non possono mancare, di certo, le annesse reazioni dei fan e non, in particolare tra gli utenti nel web, che ora rendono l’ex Amici un thread di accesa discussione via social.

Angelina Mango presenta Melodrama, al ritorno nello studio di Amici

Melodrama é il titolo del nuovo singolo in uscita il 24 maggio 2024, contenuto nella tracklist del nuovo album dell’ex Amici 22, Poké Melodrama. Il nuovo progetto in formato album per la vincitrice di canto ad Amici 22 é invece previsto al rilascio in data 31 maggio e unitamente al prenanunciato lead-single apripista segna una svolta di transizione dalla lolita acqua e sapone all’esordio TV alla femme fatale stilizzata gitana della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango.

All’occasione del ritorno nello studio di Amici come anticipato è avvenuto per la finale e per la performance presenzia in una mise Rossofuoco, in crop top e pantaloncini striminziti, dandosi alle movenze audaci e al sound latino e spagnoleggiante nel segno del Pop mainstream.

Le reaction alla prima performance di Angelina Mango in Melodrama ad Amici 2024

Piuttosto divisiva può dirsi la nuova proposta musicale, stando alle reazioni a caldo alla svolta di Angelina Mango che si raccolgono nel web, in particolare sui social. “Nella prossima vita voglio nascere Angelina Mango”, si legge tra i commenti pervenuti a margine del video su TikTok dove Angelina si lascia immortalare nel backstage dell’ospitata ad Amici. “Ma che significato ha la canzone?”, si chiede poi qualche scettico tra gli internauti più attivi. E c’é chi taccia la proposta di poca originalità, infiammando la discussione “Bello questo Mahmood al femminile!’.

