Amici 17/ Primi accessi al serale e presentazione dei nuovi coach? Irama vicino alla maglia verde

Amici 17, anticipazioni speciale: oggi in diretta i primi accessi al serale e la presentazione dei direttori artistici? Irama il più vicino alla "felpa verde"

10 marzo 2018 Anna Montesano

Amici di Maria De Filippi

Si è conclusa una nuova settimana di Amici di Maria De Filippi con una puntata dedicata a Irama. Il cantante è riuscito a vincere una sfida contro ben tre rivali, riprendendosi la maglia di allievo e continuando quindi la sua corsa verso il serale. Potrebbe essere proprio lui uno degli allievi che riusciranno, magari proprio nello speciale di oggi, a conquistare l'ambita felpa verde del serale. Irama ha infatti mostrato più determinazione di tutti vincendo ben 4 sfide consecutive e palesando di avere tutte le carte in tavola per poter avere un posto in una delle due squadre che si giocheranno il serale. Ormai manca pochissimo all'inizio della fase serale, che è prevista per il 7 aprile, per questo la vera selezione potrebbe iniziare proprio oggi.

PRIME FELPE VERDI PER GLI ALLIEVI?

Ma chi conquisterà l'unanimità da parte dei professori? Finora nessuno è riuscito a conquistare tutti i sì perchè tutti hanno preferenze differenti. Questo vuol dire che o qualcuno dovrà cambiare idea o che il lavoro sarà tutto affidato ai due coach che prenderanno le redini della squadra Bianca e di quella Blu. Anche la loro presentazione potrebbe arrivare nella puntata di oggi, cosa che spiegherebbe perchè la sfida di Irama sia stata anticipata al venerdì e perchè, quindi, oggi non ci sono sfide previste. Una puntata tutta dedicata al serale e all'annuncio dei primi finalisti e dei coach quella di oggi. Ma resta anche un'altra domanda: quali saranno invece i giudici di questa edizione del serale di Amici di Maria De Filippi?

GIUDICI E DIRETTORI ARTISTICI: ECCO CHI POTREBBERO ESSERE

Se per quanto riguarda i coach, i sospetti ricadono sulla riconferma di Elisa ma non di Emma Marrone, che a Verissimo ha dichiarato che sarà impegnata con il nuovo tour. Per i coach si parla quindi di nuovi arrivi così come per i giudici. Uno tra questi è quello di Ornella Vanoni, che in molti vorrebbero accanto ad Ambra Angiolini, che al momento pare essere l'unica conferma per quanto riguarda la giuria. Sarebbe vicina all'approdo ad Amici anche Lorella Cuccarini e si vocifera anche quest'anno, così come lo scorso, della possibilità di vedere Marco Mengoni e Alessandra Amoroso (ma come ospiti o volti fissi del serale?). Le certezze, al momento, sono poche, una è la direzione artistica di Luca Tommassimi, pronto a stupire tutti i telespettatori.

