Fabrizio Frizzi / “Tra un mese saprò come vanno le cure, i medici dicono che…”, la lotta dopo il malore

Fabrizio Frizzi dopo il malore si racconta tra le pagine del settimanale Gente con un cauto ottimismo: “Tra un mese saprò come vanno le cure, i medici dicono che…”, la lotta dopo il malore.

16 marzo 2018 Valentina Gambino

Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi non perde le speranze e continua a lottare. "Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia. E quando avrò finito, e speriamo finisca bene, potrò raccontare. Anzi, vorrò raccontare che la ricerca medica mi sta dando una chance in più", queste le sue ultime dichiarazioni intervistato tra le pagine del settimanale Gente in edicola domani, sabato 17 marzo con il suo nuovo numero. Lo scorso ottobre il celebre presentatore ha avuto un terribile malore e da quel giorno, tutto il nostro Paese si è stretto attorno a lui, con affetto e messaggi di stima. Con lui anche la sua bellissima famiglia, ed anche la sua ex moglie Rita Dalla Chiesa che proprio recentemente, intervistata da Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, aveva dichiarato: “Avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie”.

Fabrizio Frizzi, “Tra un mese saprò meglio…”

"Tra un mese, o forse un po’ di più, saprò come vanno le cure. I medici ogni tanto mi danno buone notizie. Ma dosano bene le parole", continua ancora Fabrizio Frizzi confidandosi tra le pagine del settimanale. In cinque mesi ha perso otto chili così come mostrano le fotografie pubblicate da Gente. Proprio la rivista, ha mostrato anche gli scatti inediti del conduttore al trucco mentre si prepara per andare in onda su Rai1 nell’access prime time. Nel frattempo Frizzi, ha voluto rimanere vago sull’intera dolorosa faccenda e il giornalista con rispetto ha cercato di non indagare ulteriormente. La moglie Carlotta Mantovan intanto è sempre al suo fianco: "Con Fabrizio è stato amore al primo sguardo, un amore travolgente", ha confessato di recente intervistata da Eleonora Daniele.

© Riproduzione Riservata.