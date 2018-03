Luca Tommassini/ Serale di Amici 17 rivoluzionato: diretta e costumi per i ragazzi versione X Factor

Il nuovo direttore artistico di Amici 17, Luca Tommassini, è pronto a rivoluzionare l'ultima fase del programma tra diretta, costumi e focus sui ragazzi, sarà la nuova versione di X Factor?

02 marzo 2018 Hedda Hopper

Luca Tommassini

Un paio di settimane fa, Maria De Filippi ha annunciato l'arrivo di un nuovo direttore artistico ad Amici 17 dopo l'addio di Giuliano Peparini. Lo storico coreografo ha lasciato il programma per seguire nuovi progetti e naturalmente la conduttrice non è stato di intralcio, è giusto che ognuno faccia le proprie esperienze e respiri aria nuova di tanto in tanto sperando in un ritorno. Rimane il fatto che Maria è corsa ai ripari raccogliendo l'appello social di un altro pezzo da novanta, ovvero Luca Tommassini. Dopo anni passati dietro le quinte (e non solo) del serale di X Factor, sarà proprio lui a prendere le redini di Amici 17. Nella giornata di ieri il direttore artistico ha incontrato i ragazzi di Amici ribadendo il fatto che il passaggio di testimone con l'amico Giuliano Peparini è stato soft e che insieme faranno un gran serale in cui le novità non mancheranno, ma quali saranno i suoi pezzi forte?

LE NOVITÀ DEL NUOVO SERALE DI AMICI 17

A quanto pare i ragazzi avranno molta libertà, più di quella degli anni passati, e non in materia di sfide e di pezzi ma almeno di look, trucco e parrucco. Proprio a loro Luca Tommassini ha chiesto di fargli avere dei link e delle foto in cui si possa vedere la loro voglia di stare sul palco e in quali abiti possano stare meglio. Proprio a proposito di abiti, lo stesso Tommassini ha confermato che i ragazzi non indosseranno le tute, almeno non sul palco, quando dovranno esibirsi. Questo punto, in particolare, ha preoccupato molto il pubblico che segue il talent show e che è abituato ad una serie di meccanismi che non prevedon cambi d'abito e scenari come succede invece ad X Factor. Come sarà allora questo Amici 17? L'unica cosa sicura che sappiamo è che sarà in diretta.

