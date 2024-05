Marisol Castellanos vola a New York dopo Amici 2024/ “Sembra di vivere in un sogno, sono emozionatissima!”

Marisol Castellanos, le prima parole dopo la finale di Amici 2024: “Sto tremando!”

É una Marisol Castellanos fiera del suo percorso di studio della danza la vincitrice del circuito ballo alla finale di Amici 2024, che si racconta in una nuova intervista. L’occasione delle nuove dichiarazioni é un intervento che la ballerina rilascia ai microfoni di Wittytv, negli istanti successivi alla sua eliminazione dal talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Incalzata sui quesiti del canale web ufficiale del talent show, l’italo cubana svela a caldo il sentiment nutrito per la vittoria conseguita allo scontro nella categoria di appartenenza contro Dustin Taylor, unitamente al trionfo con i premi ricevuti di merito al talento ad Amici 2024. Ossia il premio della critica Tim del valore di 50mila euro insieme al montepremi del circuito ballo di altri 50mila euro in gettoni d’oro.

“Questa puntata è stata un mix di emozioni – fa sapere la ballerina Marisol Castellanos, negli attimi successivi all’epilogo della puntata finale di Amici 2024-, è stato particolarmente emozionante perchè queste scene fino all’anno scorso le vedevo soltanto in tv, quindi essere qua è stato fuori dal normale, sembra di vivere in un sogno. Sono emozionatissima ancora, sto tremando.”

Marisol vola alla Hailey School di New York dopo Amici 23

Rispetto al percorso di studio della danza intrapreso al talent show di Maria De Filippi, poi, l’intervistata prosegue: “In otto mesi si sono accumulati molti momenti belli quanto negativi, anche se sono più quelli belli”. Inevitabilmente tra i momenti più felici c’è aver conquistato un posto come finalista e, poi, la vittoria del circuito danza. In occasione della finale le é stata conferita una borsa di studio per un percorso di formazione e crescita da ballerina professionista alla Hailey School di New York. Un traguardo importante che la vede festeggiare insieme alla maestra e mentore al talent, Alessandra Celentano, al di là del secondo podio conquistato alle spalle di Sarah Toscano, vincitrice assoluta di Amici 2024.











