BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle: la confessione di Akash e l'estetica di Ciacci (terza puntata)

Ancora polemiche a Ballando con le stelle: dalle accuse di omofobia al razzismo di Akash, per cui i veronesi sarebbero scarsamente tolleranti. "Votano Destra".

25 marzo 2018 Rossella Pastore

Ballando con le stelle, il cast della tredicesima edizione

Stefania Rocca e Marcello Nuzio aprono la gara, a Ballando con le stelle. E se è vero che gli ultimi saranno i primi, vale anche il contrario: la coppia Rocca-Nuzio viene eliminata allo spareggio. Giaro Giarratana e Lucrezia Lando fanno oggettivamente meglio, e la (tele)visione d'insieme ne giova abbastanza. Di certo supera quella di Ciacci e Todaro, l'elefante e la farfalla, il peso massimo e il peso piuma. L'omofobia presunta c'entra poco: il loro è un problema di estetica, effetto collaterale di un malassortimento voluto. E no, non è neppure discriminazione: è un dato di fatto. Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sono il duo più sportivo del programma. Non c'è bisogno di molto allenamento: è una dote innata, come il saper ballare. Sui gossip sorvolano: niente dirty dancing, almeno per ora. Voto: 7. Ancora insuccessi, per Amedeo Minghi. Il suo tango spagnoleggiante non convince e nemmeno vince: lui e la Togni restano a fine classifica.

CINQUE ZERI PER MORRA

Achille, il cagnolino di Nathalie Guetta, è un tipo molto geloso. E ne ha ben donde: il recente comportamento della Guetta è a dir poco fuori luogo, specie quando di mezzo c'è Di Pasquale. "Ma io mi innamoro di tutti...". Sulla svolta "sensuale", meglio lasciar perdere. "Ti voglio seria", suggerisce Lucarelli; "Meglio l'ironia", la rimprovera Mayer. Noi proponiamo una via di mezzo. Voto: 4. Zero corale per Massimiliano Morra, con il suo balletto da fotoromanzo: inespressivo. Suo malgrado, l'incidente di mercoledì non basta a impietosire la giuria. Voto: un altro 0. Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono tra i primi della classe. Non solo: il loro essere "vicini di banco" fa bene a entrambi, e Mariotto è il primo a notarlo: "Non so cosa sia successo, ma le hai donato una luce particolare". Osmosi a forza di baci.

POLITICOFOBIA

Eleonora Giorgi si sente in colpa: "Io mi faccio in quattro, ma proprio non riesco". Siamo alle solite: la Giorgi dà sempre la colpa all'età; mai alla scarsa attitudine. Di certo c'è impegno: l'attrice ce la mette davvero tutta, e gli sforzi sono visibili. Soprattutto stasera. Per dirla con Zazzaroni, "siamo passati dal Mago Silvan al Mago Samuel". Onore a Peron; il balletto senza occhiali è notevole. Akash si confida con Veera: "Ho paura di Selvaggia Lucarelli". La giurata, da parte sua, manifesta l'intento di "detronizzarlo". "Voglio far emergere la verità, è un personaggio un po' stereotipato". Faccia a faccia tra loro. Lei: "Non sono mica un cerbero"; lui: "Limitati al ballo". La sua storia è alquanto complessa: Akash non è davvero Akash. "È stato difficile farmi accettare. Sono indiano, vivo a Verona e a Verona votano Destra". Ci mancava solo il dibattito politico. E poi chi li difende, gli elettori del Centrodestra? Voto: 3.

