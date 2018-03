Funerali Fabrizio Frizzi/ In chiesa Conti, Carlucci e Clerici i più affranti: Flavio Insinna emoziona tutti

Funerali Fabrizio Frizzi: in chiesa, Milly Carlucci, Carlo Conti e Antonella Clerici i più affranti; Flavio Insinna emoziona tutti leggendo la poesia "Amicizia" di Borges.

28 marzo 2018 - agg. 28 marzo 2018, 17.20 Stella Dibenedetto

Fabrizio Frizzi

Tantissimi i vip che oggi hanno voluto rendere omaggio a Fabrizio Frizzi nel suo ultimo viaggio. All’interno della Chiesa degli Artisti, sita in Piazza del Popolo a Roma, tanti volti noti del piccolo schermo hanno partecipato alle esequie di Fabrizio Frizzi non trattenendo le lacrime e il dolore per una morte che ha toccato il cuore di tutti gli italiani. In prima fila, c’erano quelli che, forse più di altri, erano legati a Fabrizio Frizzi. Milly Carlucci, Carlo Conti, Antonella Clerici e Flavio Insinna con cui il conduttore, scomparso a 60 anni per un’emorragia cerebrale, aveva un rapporto davvero speciale. Alla voce, rotta dal dolore, di Milly Carlucci è stata affidata la prima lettura. Trattenendo a stento le lacrime, Milly ha voluto partecipare attivamente alla Santa Messa in suffragio di colui che definiva un “fratellino”. Lasciando l’altare, la Carlucci ha fatto fatica a reggere il dolore di quel momento. Dopo la benedizione della salma da parte di Don Walter che conosceva bene Fabrizio, Carlo Conti, Antonella Clerici e Flavio Insinna hanno emozionato tutti. Conti e la Clerici hanno letto la Preghiera degli Artisti mentre Insinna, con grande trasporto, affetto e dolore, ha letto la poesia «Amicizia» di Jorge Luis Borges di cui vi proponiamo alcuni versi: “Non posso evitare la tua sofferenza quando qualche pena ti tocca il cuore però posso piangere con te e raccogliere i pezzi del tuo cuore, rimetterlo a nuovo. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, oh, mi sei apparso tu, si. A me basta che tu mi voglia come amico e qui allora ho capito, che noi siamo veramente amici. E allora ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico, ho pregato, ho pregato Dio ed ho ringraziato Dio per te e soprattutto ringrazio te, per essere mio amico”.

ADDIO FABRIZIO FRIZZI, DA BONOLIS ALLA VENTURA: TUTTI I VIP PRESENTI AI FUNERALI

Dopo l’omaggio alla camera ardente allestita presso la Rai, tutto il mondo dello spettacolo ha omaggiato Fabrizio Frizzi a cui, il suo pubblico, ha dedicato un pensiero nel giorno dei funerali. C’erano davvero tutti all’interno della Chiesa degli Artisti. L’amico fraterno Max Biaggi, giunto da Montecarlo, Massimo Giletti, Simona Ventura, Paola Perego e Paolo Bonolis che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Claudio Lippi, visibilmente colpito dalla morte di Frizzi così come Max Tortora che, in piedi e in fondo alla chiesa, ha pianto per tutto il rito funebre. E ancora, gli amici de I Fatti Vostri ovvero Michele Guardì, Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e il maestro Mazza. Le sue Miss Italia tra le quali Cristina Chiabotto e Giusy Buscemi. E poi Alba Parietti, Eleonora Daniele, Lorena Bianchetti, Anna Foglietta, Paola Cortellesi con il marito Riccardo Milani, Zoro, Paola Saluzzi, Emanuela Aureli, Leonardo Pieraccioni che, prima di entrare in chiesa, ai giornalisti ha detto: “Bisogna dire addio a Fabrizio ma tenerlo sempre nel cuore, come tutti i personaggi che ci hanno fatto stare bene”. Presente anche il Presidente della Rai, Monica Maggioni e personalità del mondo della musica come Massimo Ranieri, Giorgia e Fiorella Mannoia. E, infine, c’erano anche Amadeus, Mara Venier, Bruno Vespa, Paolo Belli, Patrizia Mirigliani, Marco Columbro, Ivana Spagna, Max Giusti, Mario Orfeo e la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Tutti hanno voluto salutare Fabrizio Frizzi che, come è stato spesso detto in questi giorni, era parte del popolo a cui lascia il suo sorriso, la sua bontà e la sua generosità.

