TONY DALLARA/ "Come prima" da scarto di Sanremo a successo mondiale (Sabato Italiano)

Tony Dallara, Sabato Italiano: il cantante "urlatore" diventato famoso con la canzone "Come prima", un successo senza tempo colonna sonora di una pubblicità della Coca-Cola.

03 marzo 2018 Fabio Morasca

Tony Dallara a Sabato Italiano (Web)

Tony Dallara sarà uno degli ospiti della puntata che andrà in onda oggi, sabato 3 marzo 2018, di Sabato Italiano, programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Il padre degli "urlatori", insieme alla conduttrice del talk show, ripercorrerà tutta la sua lunga carriera artistica, costellata da tanti successi. Insieme a lui, sempre nella puntata di oggi, ci saranno anche Viola Valentino, Tiziana Rivale, Antonio Spagnolo e Nicolas Vaporidis. Tornando a Toni Dallara, il cantante, nel luglio del 2016, festeggiò il suo ottantesimo compleanno e per celebrare quest'importante avvenimento, colui che risulta essere il più anziano cantante vivente ad aver vinto un'edizione del Festival di Sanremo scelse proprio la riviera ligure alla quale è molto legato. Il teatro Ariston di Sanremo e il comune di Riva Ligure, ad esempio, hanno ospitato la mostra con le sue opere d'arte. Tornando a parlare della kermesse sanremese, ricordiamo che Tony Dallara vinse il Festival di Sanremo precisamente nel 1980 con la canzone Romantica, pezzo che gli fece vincere anche un'edizione di Canzonissima.

TONY DALLARA: IL SUCCESSO DI COME PRIMA

Un'altra canzone celebre del repertorio di Tony Dallara è sicuramente "Come prima". Grazie a questa canzone, recentemente, il cantante nato a Campobasso nel 1936 ha conquistato una nuova popolarità soprattutto tra i giovanissimi. Il merito di questa nuova ondata di visibilità è andato ad una pubblicità della Coca-Cola, trasmessa non solo in Italia ma in tutto il mondo, per la quale è stata scelta come colonna sonora proprio l'evergreen di Tony Dallara in questione. "Come prima" fu presentata alle selezione dell'edizione del Festival di Sanremo 1955 ma fu clamorosamente scartata. Successivamente, la canzone fu pubblicato e il resto è storia: "Come prima" rimase al primo posto della classifica per moltissime settimane, arrivando a vendere 300mila copie. "Come prima" permise a Tony Dallara di varcare anche i confini italiani: la canzone ebbe grandissimo successo, infatti, anche nei Paesi Bassi e in Belgio. Fu proprio grazie alla canzone Come prima che, per Tony Dallara, fu coniato il termine "urlatore".

TONY DALLARA: ROMANTICA E TUTTI GLI ALTRI SUCCESSI

Come prima, inoltre, fa parte anche del repertorio dei Platters, considerando che la versione inglese della canzone è cantata da Tony Williams. Dopo Come prima, il successo di Tony Dallara continuò con altre canzoni. Di seguito, trovate i titoli di altre sue hit: Ti dirò, Brivido blu, Non partir, Ghiaccio bollente e Julia. Arriviamo al 1960, quindi, e alla precitata vittoria del Festival di Sanremo con la canzone Romantica. Tony Dallara vinse l'edizione del Festival di Sanremo di quell'anno in compagnia di Renato Rascel. E' Romantica, il suo più grande successo: la canzone è stata tradotta in moltissime lingue nei vari paesi del mondo. Dalida, ad esempio, ha inciso sia la versione francese di Romantica che quella di Come prima. Un'altra canzone nota del repertorio di Tony Dallara è La novia: anche in questo caso, esattamente come accadde per Come prima, Dallara rimase al primo posto nella classifica italiana per svariate settimane e consolidò il suo successo all'estero. Il suo ultimo grande successo in ordine di tempo è Bambina, bambina con il quale vinse un'altra edizione di Canzonissima.

