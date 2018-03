Arnold Schwarzenegger operato a cuore aperto d'urgenza/ Ultime notizie: le condizioni della star di Terminator

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Arnold Schwarzenegger (Foto: Wikipedia)

Arnold Schwarzenegger operato al cuore: la notizia arriva dagli Stati Uniti, dove si parla del ricovero d’urgenza della star di Hollywood. L’attore di Terminator, 70 anni, avrebbe subito da poco un delicato intervento a cuore aperto. A darne notizia è TMZ, un sito scandalistico che solitamente è molto attendibile sulle notizie che riguardano le celebrità statunitensi. Tanta paura dunque per Schwarzenegger, che pare sia stato ricoverato ieri in ospedale, ma ora le sue condizioni sarebbero stabili. Non si tratta comunque della prima operazione di questo genere per Schwarzenegger: nel 1997 gli fu sostituita una valvola cardiaca. Secondo TMZ, l’operazione chirurgica è stata necessaria dopo che un intervento di sostituzione della valvola non è andato bene. Per ora la notizia non è stata confermata ufficialmente, ma pare che l’intervento sia avvenuto a Los Angeles, presso il Cedars-Sinai Medical Center.

ARNOLD SCHWARZENEGGER OPERATO D'URGENZA AL CUORE

Un intervento sperimentale ha sviluppato delle complicanze per le quali Arnold Schwarzenegger è stato sottoposto ad un'operazione di emergenza a cuore aperto. Lo ha svelato TMZ, spiegando che i medici erano preparati a questo scenario. L'intervento è durato diverse ore. L'attore ed ex governatore della California era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca, ma qualcosa deve essere andato storto e quindi si è deciso per l'intervento a cuore aperto durato alcune ore. Nelle ultime settimane Arnold Schwarzenegger aveva annunciato una battaglia legale contro i big del petrolio, direttamente ai microfoni di Politico durante il South by Southwest Conference & Festivals (Sxsw). «L’industria del tabacco sapeva da anni e anni che il fumo uccideva le persone e lo ha negato, le compagnie petrolifere sapevano che i combustibili fossili avrebbero causato il riscaldamento globale e avrebbero ucciso», aveva dichiarato.

